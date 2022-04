EUTB: Beratung auch in Leutkirch und Wangen

Die Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) berät Menschen mit Behinderungen in allen Lebensbereichen. Neben dem Büro in der Innenstadt von Weingarten, bietet die EUTB ihre Beratung auch in zwei Außenstellen an: in Leutkirch und Wangen.

An jedem ersten Montag im Monat sind die Beraterinnen und Berater in den Räumen von „Gemeinsam Wangen inklusiv“ (GeWin) in Wangen. An jedem dritten Montag im Monat findet die Beratung in Kooperation mit der EUTB Ravensburg im Sonnentreff in Leutkirch statt, heißt es in einem Schreiben.

Das Beratungsangebot durch die EUTB Weingarten ist kostenfrei und besteht zusätzlich zum Anspruch auf Beratung durch die Leistungsträger und Leistungserbringer, wie zum Beispiel die Eingliederungshilfe oder die Rentenversicherung.

Zu erreichen ist die Teilhabeberatungsstelle in Weingarten montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr unter Telefon 0751/79 10 34 51 oder 0751/79 10 34 49 und per E-Mail an eutb-weingarten@lvkm-bw.de.