EUTB-Beraterinnen aus der Region stellen sich vor

Gut besucht war am vergangenen Freitagnachmittag im Seniorenzentrum Carl-Joseph die Informationsveranstaltung des Behindertenbeirates über die neu in der Region geschaffenen Ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatungsstellen (EUTB). Für den Bereich Weingarten mit den Schwerpunkten körperliche und Schwer-Mehrfachbehinderung zeichnet sich hierbei Anita Schädler verantwortlich, für Ravensburg-Sigmaringen mit den Schwerpunkt psychische und geistige Behinderungen Nadine Knorr. Beide Beraterinnen sind ausgebildete Heilerziehungspflegerinnen und verstehen sich als „Netzwerker“, „Helfer zur Selbsthilfe“ und Anlaufstellen für Menschen mit Behinderungen, für von Behinderung bedrohte Menschen und deren Angehörige. Finanziert vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales gibt es in Baden-Württemberg 76 EUTBs, die kostenfrei Rat und Orientierung geben. Unterstützt werden sie dabei auch von ehrenamtlich mitwirkenden Betroffenen, die ihre persönlichen Erfahrungen einbringen können. Die EUTB wird als Außensprechstelle monatlich zudem nach Leutkirch kommen, die Auftaktveranstaltung ist am Montag, 7. Oktober, von 9 bis 12.30 Uhr im „Sonnentreff“ an der Gerbergasse. Foto: Schweigert