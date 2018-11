Etwa 20 Philatelisten beteiligen sich an der Leutkircher Briefmarken- und Münzenmesse

Die Sammelleidenschaft für Briefmarken, alte Münzen sowie seltene Postkarten ist zwar in den vergangenen Jahren stark rückläufig, dennoch sind am Sonntag, etwa 20 Philatelisten aus dem gesamten süddeutschen Raum zur Briefmarken- und Münzenmesse in die Leutkircher Festhalle gekommen, um hier ihre Raritäten anzubieten.

Über die Besucherzahl konnte sich der Leutkircher Briefmarken- und Münzenclub am Sonntag nicht beklagen, dafür eher über die Kauflaune der Sammler. „Besucher sind zwar schon einige da, aber kaufen tut so gut wie keiner was“, sagte Rudolf Rieks, Mitglied des Briefmarken- und Münzenvereins Leutkirch. Peter Zemmerich, der eigens wegen der Leutkircher Briefmarken- und Münzenmesse aus Füssen anreiste, erklärte: „Ich habe nach etwa 60 Jahren den Spaß am Sammeln nicht verloren und das obwohl diese Leidenschaft am absteigenden Ast ist, da sich die jungen Leute ja nicht mehr dafür interessieren“. Ähnlich sieht das auch Rieks, der ebenfalls bereits schon seit etwa 60 Jahren dieser Muse nachgeht: „Die alten Sammler sterben alle aus. Und das obwohl das, einfach so ein schönes Hobby ist – das ist einfach schade“. Dennoch gab es Interessierte, wie Natalie Goosmann, die ordentlich im reichhaltigen Angebot, das von den verschiedensten Briefmarken über alte Münzen, seltene Dokumente bis hin zu antiken Postkarten reichte, stöberte. „Ich interessiere mich sehr für die Geschichte und deshalb habe ich alte Briefmarken gekauft, die aus Lichtenstein oder dem Vatikan stammen.“ Neben dem Treiben in der Halle, organisierte der Briefmarken- und Münzenclub im Foyer des Gebäudes eine kleine Ausstellung. Hier durften die Besucher ausgewählte Sammlungen von Wolfgang Fesseler, Heinrich Oberem, Bernd Walther, Hans Wintergerst sowie von Rudolf Riecks bestaunen.