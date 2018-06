Etwa 120 Flüchtlinge sind am Mittwochabend einer Einladung der Agentur „Inallermunde“ gefolgt und haben im Dorfgasthaus Hirsch in Urlau, bei typisch Allgäuer Spezialitäten und Alphornklängen, gemeinsam einen Abend verbracht.

Begonnen hatte das Treffen mit einem alkoholfreien Umtrunk am offenen Feuer, bevor die Organisatoren ihre Gäste in den Stadl des Hauses zu einem Buffet einluden. Unter den Besuchern befanden sich zahlreiche Familien aber auch viele Einzelpersonen sämtlicher Nationen, die in Leutkirch untergebracht sind. Wer zu einem Fest eingeladen wird, der bringt Geschenke mit. So hatten einige Flüchtlingskinder die größte Freude am Verteilen von selbstgebackenen kleinen Leckereien.

Neben typisch schwäbischen Speisen wie Kässpätzle oder Maultaschen mit Kartoffelsalat bot das Buffet auch afrikanische Speisen. Diese wurden durch drei junge Männer aus Gambia und unter der Leitung von Aladin Saidykhan gekocht, der sich bei den Gastgebern im Namen aller Flüchtlinge für die Einladung bedankte. Vor und nach dem Essen bot das Leutkircher Alphorntrio Klänge, bevor sich afrikanische Trommler zu den Musikern gesellten. Die eigenartige Mischung fand besonders bei den Kindern großen Anklang.

„Wir sind der Meinung, dass Essen einfach verbindet“, sagte Inallermunde-Geschäftsführer Christian Skrodzki. Gleichzeitig bedankte er sich beim Helferkreis Asyl für dessen großes Engagement. Die Organisatoren hatten aber auch an die kleinen Gäste gedacht. So erhielt jedes Kind ein kleines Geschenk. Priska Wunden vom Helferkreis Asyl zeigte sich erfreut über das gemeinsame Essen und sagte: „Ich finde, das ist eine nette Idee. Wir versuchen einfach zu zeigen, dass diese Menschen bei uns willkommen sind.“ Weitere Veranstaltungen seien bereits angedacht. So möchte das Inallermunde-Team laut Christian Skrodzki von Februar an einmal im Monat und unter dem Motto „Essen ohne Grenzen“ Menschen, die aus ihrer Heimat flüchten mussten, gemeinsam mit Leutkircher Familien an einen Tisch bringen.