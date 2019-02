Es muss nicht immer Mainstream sein

Der Konzertbesucher an sich ist ein gar rätselhaftes Wesen. Mal hält er sich trotz verheißungsvoller Band-Namen scheu zurück und bleibt daheim, mal strömt er zuhauf, obwohl die Zeichen nicht darauf hindeuten. Am Samstagabend dokumentierten ein handgeschriebener Zettel vor dem Bocksaal („Getränke und heiße Seele im Cafe Bock“) sowie eine nicht existente Kasse ein unperfektes Management, doch der Saal war erstaunlich voll vor erstaunlich gut gestimmtem und erstaunlich zahlreichem Publikum. Das war umso verwunderlicher, als die Ankündigung der koreanisch-deutschen Künstlerin Milena Soyoung („mit ihrer schamanischen und zugleich elbenhaften Stimme“) über vieles rätseln ließ. Nur über eines nicht: Mainstream-Musik war an diesem Samstagabend ganz offensichtlich nicht zu erwarten.

Milena Soyong hatte nicht nur eine – exzellente – fünfköpfige Begleitband mitgebracht, sowie die Tänzerinnen Elisa Allgaier und Melanie Robin (Tanzensemble „Evolet“), sondern auch eine Botschaft, die nicht ganz unerwartet Seelenwelten miteinander verbinden wollte und „Innerlichkeit“ hieß: „Ich bin gespannt, ob ihr tief zu euch auf eure eigene Reise geht.“

Bei solch einer Reise kann, muss gar vieles im Vagen bleiben, weshalb diverse Passagen in unverständlich fremden Zungen vorgetragen wurden, wofür aber die beiden Tänzerinnen entschädigten. Solche Vorführungen haben betagte Semester das letzte Mal beim Uralt-Film „Tiger von Eschnapour“ in indischen Tempeln gesehen und die Botschaft war diesmal auch eine modernere, doch das Publikum zeigte sich beeindruckt und teilweise begeistert. Nebel wallten, sachte Klänge erinnerten an fliegende Klangteppiche, Jörg Holik legte mit Tabla-Rhythmen einen durchgängigen Melodie-Estrich und Schamanin Milena Soyoung selbst steuerte auf der Querflöte gar zarte Töne bei, bei denen man wirklich ins Meditieren zumindest ins Sinnieren kam.

Dass Werner Walravens seine Finger gar gekonnt über die Gitarrensaiten wandern ließ und Andre Müller mit dem Saxofon feine jazzige Klänge beisteuerte, war ein klarer Gewinn, die verkrampften Begleitworte des Tabla-Spielers Werner Holik („Leuchtkirch, gefällt euch das überhaupt?“) eher weniger. Dass Elisa und Melanie den Song „Universe“ mit faltenreichen Flügelschlägen versinnbildlichten fügte sich ins Gesamtbild eines Liedes („Universe“), das irgendwo im esoterischen Nirgendwo verwehte: „Ich liebe die Unendlichkeit und die Weite.“

Da passte es ins Gesamtkonzept dieses nicht ganz alltäglichen Abends, dass die Künstlerin im Schlusspart das verehrte Publikum zum Mitsingen animierte und mit Querflöte und Muschelklängen ihren Hymnus an Jesus Christus und Maria unterstrich. Der Beifall war offensichtlich ehrlich, lang und anhaltendend. Die wenigen anders Denkende und anders Empfindende hatten schon zur Pause den Heimweg angetreten.

Nach gut zwei Stunden fand die esoterische Reise ins Ich ihr Ende. Und wie der Applaus dokumentierte, war die Mehrzahl des Publikums bei dieser, seiner Reise zumindest teilweise am Ziel angekommen. Es muss ja nicht immer Mainstream-Musik sein.