Es herrscht großes Kaufinteresse

So viele Besucher wie wohl noch nie sind am Samstag zum großen Flohmarkt im Leutkircher Westen – mit über 85 Ausstellern – gekommen.

„Echt gut“, sagen viele der Verkäufer, die in ihrer Hofeinfahrt, vor dem Haus alles anbieten, was irgendwie weg könnte. Kinderspiele, Kruzifixe, Bücher, CDs, Gläser, Geschirr, Bilder, Hocker, Computerteile und vieles mehr. Am teuersten ist ein Faltcaravan für 1100 Euro, der allerdings bis zum Ende gegen 16 Uhr nicht in andere Hände übergeht.

„Der erste ist um halb acht gekommen“, schildert eine Frau in der Loystraße den Andrang, also weit vor der offiziellem Start um neun Uhr. Bis gegen ein Uhr mittags ist das Kaufinteresse riesig, „wie in einer Shopping-Mall“, so zwei gut gelaunte Jungs in der Tautenhofer Straße. Die Stimmung ist prächtig, das versichern viele Standinhaber.

Am Nachmittag, als die Sonne herauskommt, ist der Run nicht mehr ganz so groß, die Geschäftle laufen trotzdem ganz gut. „Ich bin zufrieden, es läppert sich“, so der Tenor. Andere sehen den von Achim Hubrich organisierten Flohmarkt ganz pragmatisch. „Mir ging es vor allem drum, etwas Luft in Keller und Garage zu bekommen“, sagt ein Verkäufer in seinem Garten. „Es hat geklappt“.