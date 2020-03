Es gibt wieder einen Maibaum

Eine schöne Nachricht hat Valentin Wagegg verlauten lassen: In Leutkirch wird es wieder einen Maibaum an der Festhalle geben. Im Rahmen eines kleinen Festes mit Bewirtung und Blasmusik wird ein stattlicher Maibaum am Donnerstag, 30. April, ab etwa 18 Uhr mittels Holzscheren und Manneskraft hochgehievt. Diese traditionelle Veranstaltung fand letztmals am 30. April 2013 an der Festhalle statt. Danach hat sich kein Verein und keine Gruppe mehr in der Lage gesehen, dies im wahrsten Sinne „zu stemmen“.

„Es ist nicht nur eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, sondern auch eine personalintensive Veranstaltung mit viel Vorbereitung“, sagt Valentin Wagegg, der die Idee hatte und die nötigen Vereine und Helfer motivieren konnte. Als Vorsitzender des Fanfarenzugs Leutkirch sowie als Gemeindearbeiter in Wuchzenhofen für den Bauhof Leutkirch hat Wagegg die früher beteiligten Vereine sowie Zimmermannsmeister Georg Gegenbauer angesprochen und konnte alle davon überzeugen, wieder ein Maibaumstellen in Leutkirch zu organisieren.

Die fast 30 Meter hohe Tanne kommt aus dem Stadtwald bei Adrazhofen und wird eingelagert, um zu trocknen. Ende April bereiten Mitglieder der beteiligten Vereine Fanfarenzug, Gebirgstrachtenverein Almarausch und der Kolpingfamilie Leutkirch den Maibaum vor, werden ihn mit Buchs kranzen und die historischen Wappen anbringen. Diese zeigen Berufe und Vereine, die es in Leutkirch gibt. An der Spitze wird ein extra kleiner Tannenbaum mit bunten Bändern angebracht und mit einem Rohr gesichert. Am 30. April wird der Baum zur Festhalle gebracht, langsam hochgestemmt und in der Halterung fixiert.

Mitglieder der Kolpingfamilie und des Fanfarenzugs übernehmen die Bewirtung der Zuschauer mit Essens- und Getränkestand bei einer Hockete. Ein Blasmusikensemble sorgt für zünftige Musik, während starke und „maibaumerfahrene“ Männer unter Anleitung von Georg Gegenbauer den Maibaum aufstellen. Gerne können sich noch starke Männer, die so ein Erlebnis „mittragen möchten“, bei Valentin Wagegg melden. „Es ist uns ein Anliegen, dass die Große Kreisstadt Leutkirch wieder einen Maibaum hat“, sagen die Organisatoren. Alles wird ehrenamtlich getätigt, deshalb freue man sich besonders auf viel Publikum.