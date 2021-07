Es gibt noch freie Plätze für einen Qualifizierungskurs in Hauswirtschaft

Die Fachschule für Landwirtschaft Ravensburg, Fachrichtung Hauswirtschaft, bietet am Standort Leutkirch auch im kommenden Schuljahr 2021/2022 einen berufsbegleitenden Qualifizierungskurs zum/zur staatlich geprüften Hauswirtschafter/in an.

Am Donnerstag, 16. September, beginnt der neue Kurs. Das teilt das Landratsamt Ravensburg mit. Das Bildungsangebot richtet sich an Personen, die in der Hauswirtschaft beschäftigt sind, aber keinen hauswirtschaftlichen Berufsabschluss haben. Hauswirtschafterinnen und Hauswirtschafter sind Profis im Bereich Haushaltsmanagement, ausgewogene Ernährung, Textil- und Raumpflege, Raumgestaltung sowie hauswirtschaftlicher Betreuung. Sie arbeiten in Tagungshäusern, Kitas oder Kindergärten, Schulmensen, Seniorenzentren, Gastronomie und Hotellerie, Privathaushalten, landwirtschaftlichen Unternehmen oder sind selbstständig.

Am Donnerstag, 29. Juli, findet um 19Uhr ein Online-Informationsabend statt. Zur Anmeldung und für weitere Auskünfte wenden Sie sich an Frau Monika Wessle unter Telefon 07561 / 982 066 40 oder per E-Mail an m.wessle@rv.de. Die Teilnehmenden des Online-Infoabends erhalten vorab einen Zugangslink per Mail zugeschickt. Weitere Informationen gibt es unter www.ernaehrung-oberschwaben.de