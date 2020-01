Es gibt mehr Wohngeld für bedürftige Familien

Die Wohngeldreform ist am 1. Januar in Kraft getreten. Das bedeute mehr finanzielle Unterstützung für Haushalte mit geringem Einkommen, teilt die Stadt Leutkirch mit. Durch die Erhöhung des Zuschusses zu den Wohnkosten für Bürger würden einkommensschwache Haushalte entlastet.

In den vergangenen Jahren seien die Wohnkosten und Verbraucherpreise insbesondere in den Ballungsräumen von Baden-Württemberg deutlich gestiegen. Die Leistungsfähigkeit des Wohngeldes habe dadurch mit der Zeit abgenommen. Durch die nun im Deutschen Bundestag und im Bundesrat beschlossene Erhöhung des Wohngeldes werde das Wohngeld wieder gestärkt und der Anstieg der Wohnkosten und Verbraucherpreise seit der letzten Reform, die am 1. Januar 2016 in Kraft getreten ist, ausgeglichen.

Künftig rund 190 Euro statt 145 Euro

Ein durchschnittlicher Zwei-Personen-Haushalt, der bisher schon Wohngeld bekommen hat, wird laut Mitteilung künftig rund 190 Euro statt 145 Euro monatlich erhalten. Dies entspreche einer Steigerung von rund 30 Prozent. Gleichzeitig werde die Reichweite des Wohngeldes erhöht und der Kreis der Berechtigten erweitert. Vor allem Familien und Rentner mit geringem Einkommen würden hiervon profitieren. Nach einer Schätzung könnten etwa 20 000 zusätzliche Haushalte im Land einen Erstantrag auf Wohngeld stellen.

Neben der Anpassung der Wohngeldhöhe werden laut der Stadt auch die Miethöchstbeträge angehoben und eine neue Mietenstufe VII für Haushalte in Kommunen mit besonders hohem Mietenniveau eingeführt. Schließlich unterliege das Wohngeld künftig einer Dynamisierung. Hierdurch werde es automatisch, also ohne Erfordernis einer gesetzlichen Änderung, alle zwei Jahre an die eingetretene Entwicklung der Mietpreise und der allgemeinen Lebenshaltungskosten angepasst. Die Fortschreibung stelle sicher, dass die Leistungsfähigkeit des Wohngeldes als sozialpolitisches Instrument der Wohnungspolitik erhalten bleibt.

Zuschuss für selbstnutzende Eigentümer

Das Wohngeld werde als Miet- oder als Lastenzuschuss für selbstnutzende Eigentümer geleistet. Die Höhe des Wohngeldes richte sich nach Haushaltsgröße, Einkommen und Miete beziehungsweise Belastung. Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau ermutige Menschen mit geringerem Einkommen ausdrücklich, bei ihren zuständigen Wohngeldbehörden einen eventuellen Wohngeldanspruch prüfen zu lassen. Zuständig dafür sei die Große Kreisstadt Leutkirch.