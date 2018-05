„Es entsteht unter meinen Händen“

Ausschwärmende Bienen, die über vier Meter hohe und 2,5 Tonnen schwere Stahlskulptur, die während des Leutkircher Skulpturenwegs 2015 im Herzen der Altstadt stand, und eine rostfarbene moderne Garagenarchitektur begrüßen die Besucher am Eingang zu einem Kunstparadies, das sich Agnes Keil und Peter Heel geschaffen haben. Aus dem dahinter liegenden Gebäude der 60er-Jahre, der alten Schule, und dem umliegenden parkähnlichen Garten haben die beiden ein künstlerisches Lebensprojekt verwirklicht, bei dem Natur und Landschaft, Wohnambiente und Kunstwerke eine wunderbare Symbiose zu einem Gesamtkunstwerk eingehen.

Scheinbar kann sich der Mensch, aus dem Paradies vertrieben, seinen Platz auf Erden mit Tatkraft, Gestaltungswillen und eigenen Fähigkeiten nach seinem Willen gestalten. Ein Ort, wo Skulpturen aus Stahl, Draht, Bronze und Holz, Grafiken, Fotoprojekte und Möbelskulpturen entstehen, aber auch Theater- und Tanzperformances stattfinden. Während der Umbauphasen war der künstlerische Schaffensprozess nicht unterbrochen. Zu den Skulpturen, verteilt im weitläufigen Garten, sind neue hinzugekommen, wie der „Mensch“, eine eindrucksvolle Bronzefigur, und die Dreiergruppe „Reigen“, die in vergrößerter Version bei der Firma Baufritz ihren Platz gefunden hat. In der Atelier-Werkstatt stehen Holzrohlinge und Figuren in Bearbeitung, Hölzer aus Pappel, Walnuss, Mammut, die der Künstlerin von ihren Besitzeren einer höheren Bestimmung zugetragen werden, weil es doch scheinbar schmerzt, solch würdige Holzstämme nur zu Brennholz zu verarbeiten.

Der Stil verändert sich

Hier wird ein Stilwandel in Agnes Keils Schaffen sichtbar. Ein neuer Stil entwickelt sich, geometrische Formen bemächtigen sich der voluminösen Körper, strenge gerade Schnitte und Rundungen führen zu abstraktem, reduziertem skulpturalem Gefüge. Standen früher Bewegungsabläufe und Schwünge am menschlichen Körper im Vordergrund, werden die Skulpturen nun ruhiger, statischer, nahezu archaischen Göttern oder Totems ähnlich.

Wie kommt so etwas zustande? „Es entsteht unter den Händen, beim Machen, ohne Kopfkonzept“, meint Agnes Keil. „Wichtig ist der Gestaltungswille, Rhythmus und Formgebung, Erfahrung und Materialität müssen zusammenspielen, um den Punkt zu erreichen, bei dem alles stimmt“. Mut ist dabei ein besonders wichtiger Faktor. Je mutiger, desto interessanter wird die plastische Ausdruckskraft. Eine innere Vorstellung entsteht beim Arbeiten, die die Künstlerin zwingt, in Konzentration und Kommunikation mit dem Material mutige Schnitte mit der Kettensäge zu machen. „Tritt Erschöpfung ein, werde ich ängstlicher, dann höre ich auf, vor allem beim subtraktiven Verfahren. Ich muss die Zügel in der Hand halten, aber immer wieder loslassen, so entsteht etwas Neues.“ Und so misslingt ihr diesem Prinzip folgend auch so gut wie keine Figur.

Einige Schritte weiter wird deutlich, wie sich das Gesamtkunstwerk abrundet, wie man sich einen Wohnbereich schaffen kann, dem keine Standardlösungen zugrunde liegen. Hier agiert Peter Heel als Innenarchitekt und als Designer für Möbel, Türen und Licht, hier zeigt er seine Kreativität, handwerkliches Geschick und visionäre Kraft, „sich etwas vorstellen, obwohl es noch nicht da ist“. Originelle Möbel, Türen, Schränke, Leuchten aus vergangenen Zeiten, fantasievoll, gelegentlich surreal ver- und umgearbeitet. Alte Schultafeln sind zu Türen geworden, früheres Fenstergesims zu Fliesen in der Dusche. Ein Ambiente, eine Welt für sich, von dem Innenarchitekten und Wohnzeitschriftenredakteure träumen könnten.

Der aufwändige Umbau, die künstlerische Produktion und die Aufträge scheinen zu harmonieren. Dabei kommen die Künstler sozusagen als Direktvermarkter ohne Galeristen aus, und doch erweitert sich der Kundenkreis, besonders aus der Schweiz. Dadurch sind sie befreit von der Konsum- und Marktgesellschaft des Kunsthandels, die sich möglicherweise auf die freie Kunstentwicklung behindernd auswirkt. Und so können sie aus ihrem künstlerischen Antrieb heraus mit ihrer Gestaltungskraft den gesellschaftlichen und politischen Verhältnissen einen positiven Geist hinzufügen.

Von Ende April bis September präsentiert Agnes Keil ihre Großskulpturen in Jagsthausen während der Burgfestspiele im Park.