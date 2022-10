Erzieher erleben Museumspädagogik

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Angehende Erzieherinnen und Erzieher der Geschwister-Scholl-Schule in Leutkirch erlebten in der MEWO Kunsthalle in Memmingen zusammen mit ihren Lehrerinnen und Lehrern einen museumspädagogischen Tag zur Ausstellung „Vom Aussterben bedroht“.

Das Team der MEWO Kunsthalle bereitete für den Abschlussjahrgang der Fachschule für Sozialpädagogik einen interessanten und professionell durchgeführten Tag vor. Schwerpunkt des Tages war, wie man Kindern und Jugendlichen Kunst auf kreative, spannende Weise nahebringen kann.

In Kleingruppen eingeteilt, erlebten die Schüler Führungen durch die Ausstellung, den Besuch des Kinderkunstlabors zum Thema „Blau“ und Workshops, in denen praktisch gearbeitet wurde. Zum Abschluss stellten sich die Schüler und Lehrer zum Kunstprojekt „The Cast Whale“, dem lebensgroßen Abguss eines Buckelwals, zum Gruppenfoto im Innenhof auf.