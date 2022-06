Erwachsenensegelkurs des Marine-Vereins

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am langen Pfingstwochenende veranstaltete die Jugendgruppe des Marine-Vereins Wangen seit langem wieder einen Erwachsenensegelkurs. Zuerst lernten wir uns kennen, danach wurden gemeinsam die drei RS-Quest sowie die zwei Volksboote aufgebaut. Kurz darauf ging es auch schon, zusammen mit je einem Segellehrer pro Boot, raus aufs Wasser. Es hatte anfänglich wenig Wind, also ideal, um sich „ans Material“ gewöhnen zu können. Am nächsten Tag ging es los mit Theorie und nachmittags wieder raus zum Segeln. Der dritte und somit letzte Kurstag wurde zuerst genutzt, um die Vorfahrtsregeln kennen zu lernen. Am Nachmittag veranstalteten die Jugendleiter und Mithelfer dann auch gleich eine Regatta, hier konnte das in der Theorie erlernte Wissen in die Praxis umgesetzt werden.

Es war ein gelungener Segelkurs, bei dem sehr viel Theorie und Praxis vermittelt wurde. Jeder Teilnehmer hatte Riesenspaß und zum Dank an die Veranstalter wurde sogar noch ein „Segellied“ geschrieben und vorgetragen.