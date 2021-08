Erstmals Zehntklässler in Wuchzenhofen verabschiedet

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zum Ende des Schuljahres wurden an der GWRS Wuchzenhofen die Abschlussschüler entlassen. In diesem Jahr absolvierten 17 Schülerinnen und Schüler das zehnte Schuljahr und haben sich erstmalig am Schulstandort auf den Weg gemacht, den Mittleren Bildungsabschluss zu erreichen. Schulleiter Schosser sprach von einem denkwürdigen Tag, an dem in der fast 60-jährigen Schulgeschichte nur erstmals Schülerinnen mit einem Mittleren Bildungsabschluss entlassen werden. Als Jahrgangsbeste erreichten Monique Payr und Simon Kling mit einem Durchschnitt von 1,1 einen Preis. Insgesamt wurden die sehr guten Prüfungsleistungen bis zu einem Notendurchschnitt von 1,9 mit sechs Preisen und einer Belobigung (bis 2,5) honoriert.

In Klasse 9 absolvierten von 30 Schülerinnen und Schülern 13 Schülerinnen und Schüler die Hauptschulabschlussprüfung. Hier erzielte Teresa Würtenberger als Jahrgangsbeste einen Durchschnitt von 1,1. Den Schülerinnen und Schülern der Klasse 9 wurden insgesamt drei Preise und drei Belobigungen überreicht.

In Klasse 9 gab es in diesem Jahr weitere hervorragende Ergebnisse. In einem virtuellem Grußwort gratulierte die Kultusministerin vier Schülerinnen zum Landespreis im Fach Wirtschaft/Berufs- und Studienorientierung (WBS). Kultusministerin Theresa Schopper: „Die Leistungen der Schülerinnen und Schüler an den Werkrealschulen verdienen es, dass wir sie ins Rampenlicht stellen.“

Der Landespreis der Werkrealschule wird im Schuljahr 2020/2021 zum neunten Mal an engagierte Schülerinnen und Schüler der Werkrealschulen verliehen. Die Preise werden an die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 10 und erstmals auch an Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 9 vergeben.

Das besondere Engagement der Schülerinnen und Schüler wird in den Fächern „Technik“, „Wirtschaft / Berufs- und Studienorientierung“ sowie „Alltagskultur, Ernährung und Soziales“ ausgezeichnet. Gerade in diesen Fächern unterrichten Lehrerinnen und Lehrer mit einem starken Praxisbezug und unterstützen engagiert bei der Berufswahl. Viele Schulen kooperieren sehr eng mit Unternehmen und sozialen Einrichtungen, so dass Jugendliche bereits früh wichtige Einblicke in mögliche Berufe, deren Anforderungsprofile, Ausbildungsmöglichkeiten und Zukunftschancen gewinnen können. Bei der Auswahl der Preisträgerinnen und Preisträger spielt auch eine Rolle, wie engagiert sich die Schülerinnen und Schüler um ihre berufliche Zukunft bemüht haben.