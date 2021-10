Erstkommunion im Herbst

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

/ Urlau - In drei Erstkommunionfeiern Anfang und Mitte Oktober empfingen 31 Kinder der Seelsorgeeinheit Alpenblick mit den Pfarreien Wuchzenhofen, Ottmannshofen, Hofs, Friesenhofen, Hinznang und Urlau zum ersten Mal das Brot des Lebens.

Ein Jahr lang hatten sich die Kinder mit ihren Familien auf das Sakrament der Eucharistie vorbereitet. Weggottesdienste, die zum christlichen Feiern hinführen, bilden den Kern der Vorbereitung, die Pastoralreferentin Sofia Kirchschlager begleitet. Die biblische Geschichte von Petrus, der sich auf unsichere Wasser hinauswagt, stand im Mittelpunkt der Feier. Pfarrer Marc Grießer hatte ein Paar Schwimmflügel auf den Altar gelegt und erinnerte Kinder und Erwachsene daran, dass es oft gar nicht so einfach ist, die Angst im Leben zu besiegen. Petrus habe auf unsicherem Wasser in Jesus Halt gefunden. Manches helfe gegen die Angst, letztlich sei es aber der kleine Mut-Schritt, der weiterhelfe: Der Glaube, dass das Leben nicht sinnlos ist, und dass da einer ist, der mir die Hand reicht. „Entdecke das Geheimnis“ lautete dann auch die musikalische Einladung zum Vertrauen, welche die Solistinnen Tatjana und Raphaela Göppel mit Christian Schmid am E-Piano erklingen ließen. Die Musikkapellen Hofs und Urlau brachten nach dem Gottesdienst noch ihre musikalischen Geschenke zu Gehör.

Die Erstkommunnikanten Hofs: Sonja Brauchle, Florian Sieber, Mia Maischberger, Maximilian Gerster, Matteo Räth, Emil Riess. Aus Ottmannshofen: Levi David, Jonas Baumann, Anton Zimmermann. Aus Wuchzenhofen: Mia-Marie Prinz, Karla Allgaier, Leonie Gassner, Hanna Graf, Mia Mader, Tom Elias Nowak, Lenja Rauh, Ramona Schwarz, Nora Sichler, Angelina und Laura Castro, Josephine Dieng, Lisa Eberhard. Aus Urlau: Fabian Menig, Levin Peter, Marian Volkmuth, John Richter. Friesenhofen: Jonathan Frenzel, Luca Hiemer, Marie Kling. Aus Hinznang: Linda Russmann.