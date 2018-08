Erstes Heimspiel, zweite Niederlage

Trotz einer deutlichen Leistungssteigerung gegenüber der 0:3-Auftaktniederlage in Straßberg hat der FC Leutkirch auch sein erstes Landesliga-Heimspiel der Vereinsgeschichte verloren. Am Samstagabend unterlag die Elf von Trainer Bruno Müller vor 200 Zuschauern dem SV Kehlen mit 1:2 (0:0).

Zwar sollten die Tore allesamt erst nach der Pause fallen, dennoch war die erste Halbzeit für die Zuschauer die weitaus unterhaltsamere. Beide Teams spielten mit offenem Visier und suchten im Leutkircher Nieselregen ihr Heil in der Offensive. Den ersten Hallo-Wach-Effekt gab es bereits nach zwei Minuten, als der vor dem FCL-Gehäuse völlig freistehende Johannes Beier den Ball an den Pfosten köpfte. Leutkirchs erste Torannäherung erfolgte nur vier Minuten später, doch Can Bozoglu verpasste Malick Dambels flache Hereingabe.

Geizten Leutkirchs Kicker gegen Straßberg noch mit Offensivaktionen, so gingen sie gegen den erfahrenen Landesligisten vom Bodensee, der im ersten Saisonspiel gegen den FC Mengen trotz 74-minütiger Unterzahl einen 0:2-Rückstand noch aufgeholt hatte, allzu verschwenderisch mit ihren Chancen um. Die Gäste hätten ebenfalls den einen oder anderen Treffer erzielen müssen – unter anderem knallte in der 26. Spielminute ein satter Schuss von Florian Amann abermals an den Pfosten.

In der zweiten Halbzeit kam das bis dahin gebotene Spektakel zum Erliegen. Kehlen spielte kontrollierter, sodass Leutkirchs Offensive deutlich seltener den Weg vors Tor fand. In der 64. Minute gab es dann die kalte Dusche in Form des 1:0-Führungstreffers für die Gäste: Ein feiner Pass von David Bernhard hebelte die Leutkircher Abwehr aus, sodass Benedikt Böning keine Mühe hatte, den Ball unten rechts im Tor unterzubringen. In der 71. Minute erhöhte Andre Stetter nach einem von Marcel Scheuböck getretenen Eckball per Kopf auf 2:0 und sorgte damit für die Entscheidung.

Bis zur zweiten Minute der Nachspielzeit sah es so aus, als würde der FC Leutkirch nach 180 Landesliga-Minuten noch immer auf den ersten eigenen Torerfolg warten müssen. Dann jedoch rutschte ein Kehlener Spieler bei einem versuchten Anspiel seines Torhüters Serkan Ünal auf dem nassen Untergrund weg. Leutkirch nahm das späte Gastgeschenk dankend an und verkürzte durch Can Bozoglu zum 1:2-Endstand.

Auch wenn seine Mannschaft weiterhin ohne Punkte dasteht, war Leutkirchs Trainer Bruno Müller mit der gezeigten Reaktion einverstanden. „Gegenüber dem ersten Spiel haben wir uns gesteigert, darauf müssen wir aufbauen.“ Nun hofft er auf die möglichst baldige Rückkehr von mehr als einer Handvoll Spieler, um „mehr Auswahl und Konkurrenzkampf“ zu haben. „Wir müssen schauen, dass wir die nächsten zwei, drei Wochen die Leute im Training einigermaßen fit bekommen. Dann haben wir wieder mehr Potenzial.“

Kehlens Trainer Michael Steinmaßl war trotz des Sieges mit der Leistung seines Teams überhaupt nicht zufrieden. „Von unserer Seite aus war es ein ganz schlechtes Spiel. Wir sind zu keinem Zeitpunkt in die Zweikämpfe gekommen und haben viel zu große Abstände gehabt. Wir freuen uns über die drei Punkte, aber unter dem Strich war es ein sehr, sehr glücklicher Sieg.“