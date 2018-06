Erster Heimsieg der Saison

Den ersten Heimsieg dieser Saison hat die Frauenmannschaft des SC Unterzeil in der Fußball-Verbandsliga gefeiert. Der Tabellenletzte gewann gegen den FV Bellenberg mit 2:1 (2:0).

Beide Mannschaften kamen gut in die Partie. Mit viel Tempo und harten Zweikämpfen konnten auf beiden Seiten gute Chancen erarbeitet werden. Nach gut zehn Minuten wurden die Unterzeilerinnen immer stärker und erspielten sich die besseren Chancen, wobei die B-Juniorin Louisa Fakler des Öfteren gut in Szene gesetzt wurde.

Stiefenhofer trifft

In der 15. Spielminute gelang es Anja Stiefenhofer nach einem schnellen Gegenzug das 1:0 zu erzielen. Bellenberg kam nun kaum noch zum Zug. Kurz vor der Halbzeitpause traf stattdessen Louisa Fakler nach einem Eckstoß zum verdienten 2:0 für Unterzeil.

Nach dem Seitenwechsel kam der Gast aus Bellenberg aber stärker auf – und die Unterzeilerinnen gerieten ins Schwimmen. In der 50 Minute brachten die Gastgeber den Ball nach einem Freistoß nicht aus der Gefahrenzone, und Bellenberg verkürzte nach etwas Gestochere auf 1:2.

Gut gestaffelte Abwehr

Die Gäste drückten nun mit aller Macht auf den Ausgleich. Doch sie scheiterten immer wieder an der gut gestaffelten Abwehr oder am Torwart der Unterzeilerinnen. So blieb es beim Sieg für den SC Unterzeil.

SCU: Anna Birk, Pia Frischknecht, Jule Ilg, Martina Schindler, Melanie Kathan, Anja Krippner, Evi Hierlemann, Silke Michel (Kristina Lauber), Louisa Fakler (Chiara Walentin), Theresa Butscher, Anja Stiefenhofer.

Am Mittwoch mit Heimrecht

In der Regionenliga besiegte der SC Unterzeil II den FC Wangen mit 3:0 und machte damit einen großen Schritt in Richtung Klasenerhalt. Von Anfang an waren die Unterzeiler überlegen und setzten sich gegen die körperbetonte Spielweise des Gegners mit guter Pass- und Laufarbeit zur Wehr. Die Tore erzielte Annika Weber (25.), Michaela Lauber (52.) und Kristina Lauber (75.).

Am Mittwoch, 6. Mai, empfängt der SC Unterzeil II deie SGM Eglofs/Heimenkirch. Spielbeginn in Unterzeil ist um 19 Uhr.