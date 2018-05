Erster Girls Day bei der Firma Herrmann

Erstmals hat ein Girls Day bei der Firma Herrmann in Leutkirch stattgefunden. Auf diese Weise wollte das Unternehmen Mädchen einen Einblick in Berufe verschaffen, in denen zurzeit nur wenige Frauen vertreten seien.

Der Tag begann für die Mädchen laut Pressemitteilung um 7.30 Uhr im Ausbildungszentrum, wo sie den Auszubildenden und dem Ausbildungsleiter Ralf Mayer verschiedene Fragen zum Beruf der Zerspanungsmechanikerin stellen konnten. Anschließend erfolgte eine Führung durch die Fertigungshallen, bei der die Mädchen einen kleinen Einblick vom Fräsen, Langdrehen sowie Kurzdrehen bekamen.

Der Höhepunkt des Tages sei das Fertigen einer Halskette mit Anhänger aus rostfreiem Stahl gewesen, welche die Mädchen selbst hergestellt hatten und mitnehmen durften. Gegen 13.30 Uhr endete der Girls Day und die Mädchen wurden von den Auszubildenden und dem Ausbildungsleiter verabschiedet.