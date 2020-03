Erster bestätigter Corona-Fall in Leutkirch

Mittlerweile gibt es auch in Leutkirch den ersten Corona-Fall. Das teilt Leutkirchs Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle am Mittwochnachmittag mit.

Der Mann mittleren Alters habe sich beim Skifahren in Südtirol infiziert. „Der Mann hat sich vorbildlich verhalten“, sagt Henle. Nachdem dieser noch dort erfahren habe, dass Südtirol zum Risikogebiet erklärt worden war, habe er seine Ehefrau verständigt, die zu Hause den Kühlschrank aufgefüllt habe und anschließend zu den Eltern gefahren sei.

Mann befindet sich in Einzelquarantäne

Der Mann befinde sich nun in Einzelquarantäne und habe seither keine weiteren Kontakte mehr gehabt, so Henle. Die Stadtverwaltung selbst habe am Dienstag davon erfahren, weitere Fälle seien bisher nicht bekannt. Der Oberbürgermeister appelliert dringend an die Vernunft jedes Einzelnen, sich an die getroffenen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus zu halten. Auch wenn die Supermärkte geöffnet haben, sei es auch hier wichtig, einen Abstand von zwei Metern voneinander zu wahren.

Es geht jetzt um Leben und Tod. Wenn sich die Menschen nicht an die Maßnahmen halten, wird der Politik nichts anderes übrig bleiben, als doch noch Ausgangssperren zu verhängen. Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle

„Wir brauchen jetzt einen kühlen Kopf und ein warmes Herz“, so Henle. Je mehr Menschen sich an die Vorgaben halten, desto schneller schaffe man es, das Virus einzudämmen. „Es geht jetzt um Leben und Tod. Wenn sich die Menschen nicht an die Maßnahmen halten, wird der Politik nichts anderes übrig bleiben, als doch noch Ausgangssperren zu verhängen“, betont Henle.

Im gesamten Landkreis Ravensburg gibt es laut Landratsamt – Stand Mittwochnachmittag – 93 bestätigte Fälle. Darunter sind auch fünf Personen, die inzwischen wieder als gesund geführt werden.