Erste Spende für „Bespielbare Stadt“

Die gut gefüllte Kaffeekasse der Belegschaft, ein Teil der Weihnachtsspende des Ingenieurbüros Stotz und eine überzeugende Projektidee führen zur ersten Spende für den „Spieloasen- und Erlebnisweg“, der 2019 in der Stadt Leutkirch entstehen soll. Die Mitarbeiter übergeben laut Pressemitteilung 300 Euro, die Firmeninhaber Oliver Stotz auf 2000 Euro aufgerundet hat – zweckgebunden für Spielgeräte an die Bürgerstiftung Leutkirch. Stotz hofft, dass diese Spende weitere ortsansässige Unternehmen dazu anregt, sich für die „Bespielbare Stadt Leutkirch“ einzusetzen. Rudolf Dentler, Vorsitzender der Bürgerstiftung, dazu: „Die Bürgerstiftung beteiligt sich als Umsetzungspartner sehr gern am „Spieloasen- und Erlebnisweg“, mit dem die Attraktivität unserer Heimatstadt für alle Generationen gesteigert werden kann.“ Foto: Ingenieurbüro Stotz