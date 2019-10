Erste Jugendkonferenz hat es in sich

Nach der Jugendkonferenz ist vor der Jugendkonferenz. Das gilt vor allem dann, wenn eine Veranstaltung zunächst so wenig Anklang findet. Aber die Jugendlichen, die jetzt im Bocksaal waren, konnten schließlich richtig konkrete Vorschläge für ihre Stadt machen: Von Mülltrennung bis zu neuem Mountainbike-Trail erstreckten sich die Diskussionen, heißt es in der Pressemitteilung der Partnerschaft für Demokratie Leutkirch-Aichstetten-Aitrach.

Natürlich zeigten sich die Organisatoren vom Jugendgemeinderat enttäuscht über die wenigen Besucher bei der ersten Leutkircher Jugendkonferenz. Wahrscheinlich sei Samstag, morgens ab 9 Uhr, doch nicht so der richtige Termin für Jugendliche gewesen, so die einhellige Meinung. Denn, dass sich Leutkircher Jugendliche Gedanken über ihre Stadt machen und mitreden wollen, daran herrschte kein Zweifel. Immerhin hätten rund 1130 Schüler die Umfrage ausgefüllt, die der Jugendgemeinderat zuvor an sieben Leutkircher Schulen verteilt hatte. Über die Ergebnisse diskutierten schließlich 14 Jugendliche – und erarbeiteten konkrete Vorschläge, die der Jugendgemeinderat nun in seine Arbeit aufnehmen will.

So könnte es etwa in Zukunft in Leutkirch Basketballkörbe über Mülleimern geben – ein Anreiz für Jugendliche, ihren Müll richtig zu entsorgen, so eine Idee der Jugendlichen. Außerdem machten sich die Organisatoren und Besucher der Jugendkonferenz Gedanken über mögliche Baumpflanzaktionen an Schulen und Foodsharing-Projekte in der Stadt. Auch eine Jobbörse für Nebenjobs war im Gespräch.

Ebenfalls diskutiert: Freizeitaktivitäten für Jugendliche in Leutkirch. Vor allem Veranstaltungen für Leute ab 16 Jahren fehlen, hieß es. Neue Ideen wären etwa ein Freilicht-Kino auf der Wilhelmshöhe, ein Weihnachtstreffen für Jugendliche oder ein Talenteabend. Zudem könnte an dem geplanten neuen Grillplatz ein Bauwagen aufgestellt werden, um auch bei schlechtem Wetter einen schönen Treffpunkt für Jugendliche zu erhalten.

All diese Ideen werden nun vom Jugendgemeinderat entweder selbst in Angriff genommen oder an die zuständigen Gremien weitergeleitet. „Die Bereitschaft im Gemeinderat ist groß, wenn es gute Ideen gibt, da auch Geld dafür in die Hand zu nehmen“, zeigte sich Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle in seinem Grußwort überzeugt. Er riet den Jugendlichen außerdem, sich nicht von der verhaltenen Resonanz entmutigen zu lassen. „Da muss man sich dann einfach überlegen, ob vielleicht eine andere Uhrzeit beim nächsten Mal besser wäre“, sagte Henle.

Genau das wollen die Jugendlichen nun auch tun. Eine „Neuauflage“ der Jugendkonferenz ist am Freitag, 15. November, geplant und soll um 15 Uhr im Leutkircher Jugendhaus beginnen.