Erste Acts fürs Highmatland-Festival stehen fest

Nach zweijähriger Pause wird es laut dem Jugendhaus Leutkirch am 30. Juli 2022 wieder ein Highmatland Festival geben. Das Orga-Team des Highmatland-Festivals startete vor wenigen Wochen mit neuer Vorstandschaft Claudio Hepp und Andreas Greiffenegger in die Vorbereitung. Erfreulicherweise konnte das bisherige Team auch einige Neumitglieder verzeichnen, so stiegen auch die Jugendlichen vom Aktiven-Rat des Jugendhauses geschlossen in den Highmatland-Verein mitsamt dessen Pflichten, Aufgaben und Tätigkeiten ein.

Über 30 engagierte Menschen von 13 bis 29 Jahren, die das Highmatland-Festival vertreten und hinter dieser Jugendveranstaltung stehen. Als im Mai 2020 der ehemalige Vorstand Markus Maier zusammen mit dem Team entschied das Festival aufgrund der unsicher Corona-Lage abzusagen, wurde umgehend mit der Planung für 2021 begonnen. Die Künstler, sowie die gesamte Technik waren bereits gebucht und die Vorbereitungen liefen auf Hochtouren. Doch auch 2021 konnte das Festival wegen der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie nicht stattfinden. Doch kein Grund aufzugeben: Und so kann das Festival dieses Jahr endlich wieder auf der Wilhelmshöhe seine Tore öffnen und den Fans ein Line-up bieten.

Neben Deutschrap von „Ali As“ und „Blvth“ wird Newcomer „Majan“ die Fans begeistern. Auch die Eislinger Punkrockband „Itchy“ und das DJ-Kollektiv von „Commaklar“ werden mit dabei sein. Als Headliner konnte das Team bereits vor zwei Jahren den Deutschrap-Urgestein „Kool Savas“ gewinnen, der Anfang 2021 sein Album „Aghori“ veröffentlichte. Neben Hits wie „AMG“ und „Brachland“, die auf dem Album veröffentlicht wurden, brachte der Rapper vor Kurzem seine neue Single „King“ heraus. Erhältlich sind Tickets ab sofort über Reservix und www.hightmatland.de.