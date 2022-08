Erschließung Am Saugarten kommt gut voran

Die Erschließungsarbeiten für das neue Gewerbegebiet „Am Saugarten“ kommt, auch dank des trockenen Wetters, sehr gut voran, heißt es in einer Pressemitteilung. Alle Plätze seien bereits vergeben. Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle und Tiefbauamtsleiter Robert Rühfel besuchten kürzlich die Baustelle und machten sich vor Ort ein Bild über die Fortschritte. Die Arbeiten, die an die Firma Josef Hebel aus Memmingen vergeben wurden, sind trotz mancher Herausforderungen bei der Materialbeschaffung „just in time“, wie Polier Werner Schifferer erläutert.

Insgesamt entstehen „Am Saugarten“ auf knapp 8,5 Hektar Gesamtfläche 13 Gewerbegrundstücke, die bereits alle an lokale und regionale Unternehmen vergeben wurden. Geplant ist es, die Arbeiten im Laufe des Jahres abzuschließen. Auf einem Grundstück des neuen Gewerbegebiets wird eine neue Heizzentrale entstehen, die das Gewerbegebiet und das künftige Wohnbaugebiet „Am Ströhlerweg“ mit umweltfreundlicher Nahwärme versorgen wird.

Das neue Gewerbegebiet „Am Saugarten“ liegt direkt an der Umgehungstraße Hermann-Neuner-Straße, in der Nähe zu den Autobahnanschlüssen A 96 „Leutkirch Süd“ und „Leutkirch West“. Es befindet sich gegenüber des Neubaugebiets „Ströhlerweg“, wo derzeit ebenfalls die Erschließungsarbeiten laufen.