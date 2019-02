Ersatzgeschwächt verliert die TSG Leutkirch klar

Am Ende wogen die vielen Ausfälle bei den Bezirksliga-Handballern der TSG Leutkirch doch zu schwer. Am Sonntag kassierten die Allgäuer um Trainer Manfred Folter eine etwas zu hohe 32:40-Niederlage bei Bregenz Handball II.

Ohne die Langzeitverletzten Martin Hirscher und Marian Dragoi sowie ohne Kreisläufer Stefan Peterfaj mussten die Leutkircher die Reise nach Österreich antreten. Dennis Hemer spielte kurzfristig am Kreis, aus der zweiten Mannschaft half Michael Willburger aus. Beide machten ihre Sache ordentlich. Zudem rückte auch Thomas Sauterleute wieder ins Bezirksligateam. In einer extrem schnellen Partie spielten beide Mannschaften von Beginn an mit offenem Visier. Es war kein Spiel für die beiden Torhüter. Bregenz legte zunächst mit 4:0 vor, ehe sich die TSG mit schnellen Angriffen herankämpfte. Das hohe Tempo bedingte aber auch immer wieder Ballverluste auf Leutkircher Seite, zwischenzeitlich waren die Hausherren bereits wieder mit 17:11 in Front. Doch die Einstellung stimmte aufseiten der Allgäuer, die sich bis zum Pausenpfiff auf 18:20 herangearbeitet hatten.

Auch nach dem Seitenwechsel agierten beide Teams mit schnellen Anspielen und viel Elan. Mehr und mehr schwanden nun aber die Kräfte der ersatzgeschwächten Gäste, bei denen sich Mitte der zweiten Halbzeit auch noch Dennis Hemer an Nase und Hand verletzte. Nun machte sich die zahlenmäßige Überlegenheit der Vorarlberger bemerkbar, deren Trainer Zafir Bahic auf einige Akteure der U20 aus der österreichischen Staatsliga zurückgreifen konnte. Die TSG versuchte alles, Trainer Folter ließ zwischenzeitlich zwei Gegner in Manndeckung nehmen. Doch auch diese Maßnahme brachte nicht den gewünschten Erfolg, zu groß war am Ende der Kräfteverlust. „Ich kann meinen Jungs gar keinen großen Vorwurf machen, die verbleibenden Leute haben wirklich alles gegeben“, sagte TSG-Trainer Folter. „Andere Mannschaften wie auch Bregenz haben Möglichkeiten, nochmal personell nachzulegen, diese haben wir als kleiner Verein einfach nicht.“ Nach drei Niederlagen in Serie steckt die TSG nun endgültig mittendrin im Abstiegskampf der Bezirksliga.