Errichtung der Mobilfunkstation zieht sich hin

Es ist ruhig geworden um den geplanten Mobilfunk-Sendemast auf dem Ottmannshofener Wasserturm. Bereits im vergangenen Oktober hat das Landtagsplenum eine Petition von Projekt-Gegnern abgelehnt und damit endgültig grünes Licht für die Errichtung des Sendemasts erteilt. Passiert ist seither allerdings nicht viel.

Der Mobilfunkanbieter Vodafone, der die Funkstation in Ottmannshofen betreiben will, habe bereits Anfang Dezember 2016 die nötigen Informationen und einen Mietvertrag erhalten. Das teilt Thomas Stupka von der Leutkirch Stadtverwaltung auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mit. Die Stadt fungiert als Vermieter des Standortes auf dem Wasserturm. Abgeschlossen sei der Vertrag bisher allerdings noch nicht, erklärt Stupka weiter.

„Mobilfunkstation erforderlich“

Eine Sprecherin von Vodafone bestätigte das Vorhaben des Unternehmens, einen Sendemast in Ottmannshofen betreiben zu wollen. „Mit einer Mobilfunkstation auf dem dortigen Wasserturm kann die Versorgung mit schnellem mobilen Internet für mehrere Ortsteile verbessert werden, dies ist – insbesondere, da die mobile Nutzung durch Smartphones weiter ansteigt – erforderlich“, teilt die Sprecherin mit.

Die Vertragsdetails würden derzeit allerdings noch abgestimmt. Zu klären seien etwa der exakte Mietpreis und die Laufzeit des Vertrages. Nach Abschluss der Vereinbarung mit der Stadtverwaltung benötige Vodafone noch etwa 15 Monate bis zur „Realisierung“ der Mobilfunkstation. „Das ist ein Erfahrungswert“, so die Sprecherin weiter. In dieser Zeit falle ein Bündel an internen Maßnahmen an, etwa das Bereitstellen und Aufbauen sämtlicher Technik. Das heißt im Umkehrschluss, dass vor Mai 2018 eine Inbetriebnahme äußerst unwahrscheinlich ist.

Ursprünglich war der Mobilfunkmast als Übergangslösung gedacht, um die Zeit bis zur Fertigstellung des städtischen Glasfasernetzes zu überbrücken. Allerdings stehe die Vergabe des Netzbetriebs kurz bevor, teilte Robert Rühfel, Tiefbauamtsleiter der Stadt Leutkirch, vor kurzem mit. Somit ist es realistisch, dass Datenströme durch das Glasfasernetz fließen, bevor die Mobilfunkstation auf dem Wasserturm installiert ist.

Gegner befürchten Belastung

Das Projekt in Ottmannshofen soll die Mobilfunkversorgung von 1500 Menschen verbessern. Gegner befürchten vor allem eine Strahlenbelastung. Einige Ottmannshofener kritisieren unter anderem, dass die Grenzwerte in Deutschland für Strahlungen, die von einer solchen Funkstation ausgehen, zu hoch seien.

Die Stadtverwaltung habe sich in diesem Fall allerdings vorbildlich verhalten und die Bürger stets an den Plänen beteiligt, erklärte Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle im vergangenen Herbst. Bisher befindet sich auf dem Dach des Turms eine Antenne für Behördenfunk.