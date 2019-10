Erntedankfest in der Dreifaltigkeitskirche

Die evangelische Kirchengemeinde Leutkirch feiert am Sonntag, 13. Oktober, in der Dreifaltigkeitskirche ihr Gemeinde- und Erntedankfest. Auftakt ist um 10 Uhr mit einem Familiengottesdienst, in dem sich die neuen Konfirmanden vorstellen.

Für die musikalische Gestaltung sorgt der Neue Chor unter Leitung von Christina Dürr. Kinder dürfen gerne Erntegaben mitbringen. Im Anschluss gibt es wieder Suppe für alle. Ab 13.30 Uhr werden auch Kaffee und Kuchen sowie Feines vom Grill angeboten. Kindergärten, Kinderkirche und Festausschuss haben für den Nachmittag zudem ein buntes Programm vorbereitet. So sind ab 13.30 Kinderschminken, Bastelangebote und Spiele vorgesehen. Um 14 Uhr präsentiert der Lukaskindergarten eine Aufführung, und um 15 Uhr lädt der Johanneskindergarten zum Kaspertheater ein.

Da am 1. Advent Kirchengemeinderat und Landessynode neu gewählt werden, darf auch ein spielerischer Ausblick auf die Kirchenwahl nicht fehlen. Der Erlös des Gemeindefestes kommt dem Konto „Familie in Not“ zugute. Die Erntegaben werden an Bedürftige verteilt.