Erntedank in der Dreifaltigkeitskirche

Die Evangelische Kirchengemeinde Leutkirch hat am Sonntag, 9. Oktober, zum Erntedank- und Gemeindefest eingeladen. So bunt wie der mit den Früchten des Feldes von Mesnerin Susanne Jess liebevoll gedeckte Altar gestaltete sich der gesamte Festtag in und vor der Dreifaltigkeitskirche. Die Gaben wurden anschließend der Tafel gespendet.

Die Pfarrerschaft mit Tanja Götz, Ulrike Rose und Volker Gerlach feierte zunächst mit der zahlreich erschienen Gemeinde einen abwechslungsreichen Familiengottesdienst an Tischen. Nach der Vorstellung des neuen Konfirmandenjahrgangs, der von Pfarrerin Tanja Götz und Kirchengemeinderätin Hannelore Schupp seine Bibeln überreicht bekam, erzählte Pfarrer Volker Gerlach in kindgerechter Sprache die biblische Geschichte vom Tuchmacher Paulus.

Da der Festgottesdienst unter der Losung „In ihm leben, weben und sind wir“ (Apg. 17, 28) stand, ging es natürlich ums Weben. Pfarrerin Rose verglich das Dasein des Menschen mit einem großen Lebensteppich, der manchmal wunderbar mit geraden, glatten Kanten verlaufe. Aber manchmal gerate er auch krumm und schief. Doch ob krumm oder gerade, am Lebensteppich knüpften Christen nicht allein, denn für sie sei es eine Gemeinschaftsarbeit mit Gott. Am irdischen, kleinen Teppich durften dann Kinder die Bänder verweben, mit der sich zuvor die Gemeinde in alle Richtungen verknüpft hatte.

Ein Gottesdienst an Tischen zu feiern, das war noch ein Novum, aber die Gemeinde nahm es ohne zu zögern an. Praktischerweise konnte dann gleich nach dem Orgelnachspiel von Herbert Jess zur Suppe mit Würstchen eingeladen werden, die fleißige Frauen vorbereitet hatten. Draußen spielten die Altstadtmusikanten, und unter Anleitung von Hausmeister Herbert Denzel brutzelte Deftiges auf dem Grill. Für Kinder gab es ein großes Spiel- und Bastelangebot, und zum Nachmittagskaffee mit feinen, selbstgebackenen Kuchen erklangen im Kirchenraum volltönende Weisen des Alphornquartett. Die erbetenen Spenden kamen dem Konto „Familie in Not“ zugute.

Alle und alles miteinander verbunden - nur so kann auch solch ein Fest auf die Beine gestellt werden. Viele Ehrenamtliche machten an diesem Tag mit, damit dieser bunte Festteppich gewoben werden konnte. Die Pfarrerinnen Götz und Rose stellten außerdem den Strick- und Häkeltreff vor, der erstmals am 10. November zusammenkommt. Näheres dazu unter www.leutkirch-evangelisch.de.