Erntedank in der Dreifaltigkeitskirche

Den Gottesdienst mit einem prächtig geschmückten Erntealtar in der Dreifaltigkeitskirche Leutkirch gestalteten Pfarrerin Ulrike Rose und Tanja Götz. Mit dabei war der neue Konfirmationsjahrgang, der seine Bibeln überreicht bekam. Für spannungsreiche, musikalische Akzente sorgten Sängerin Lennora Esi aus Atzenweiler mit ihren Liedern „Lache, wenn es nicht zum Weinen reicht“ (Grönemeyer), „Step by step“ (Whitney Houston) und „Happy“ (Pharrell Williams) sowie Herbert Jess an der Orgel. Anschließend gab es Kaffee vor der Kirche. Der Film vom Gottesdienst ist abrufbar unter www. leutkirch-evangelisch.de.