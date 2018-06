Ernsthafte Thematik heiter und einfühlsam verpackt

Mit dem Schlusslied „Wir wollen nicht mehr schimpfen, wie früher wüst und roh“, endete das reizvolle Singspiel „Als die Tiere die Schimpfwörter leid waren“, aufgeführt von Schülern der Klassen zwei bis sechs der Gemeinschaftsschule in der vollbesetzten Festhalle.

Klar in der Handlung, richtig in der Länge mit tollen Musikeinlagen, arrangiert von Christoph Heidel und auf das neunköpfige Instrumental-Ensemble zu einem stimmigem Klangbild zugeschnitten mit rhythmischen, eingängigen Melodien, in die raffiniert Ausschnitte aus Mozartopern und bekannte Weisen aus Volksliedern, in denen natürlich Tiere eine Rolle spielen, eingewoben waren. Stimmungsvolle ruhige Zwischenmusik mit dem Klavier leitete zu neuen Szenen über und mit frischen hellen Stimmen, begleiten und bereicherten die jungen Sänger des Chores den Ablauf des Geschehens. Ein Musical mit kindgemäßer Handlung, das über den Umgang der Menschen miteinander nachdenken lässt.

Darauf bezog sich auch Schulleiter Jan Gesierich-Kowalski in seiner Begrüßung, wie wichtig es sei angesichts einer Verrohung der Sprache, wo sich allerorten die verbale Auseinandersetzung verschärfe, der Wertschätzung und dem Respekt voreinander eine besondere Bedeutung zuzumessen. Gerade die Schule habe hier eine grundlegende Vorbildfunktion.

Putzige Tierkostüme

Und es war beeindruckend, wie sich die Kinder im Rahmen der Talentnachmittage schauspielerisch mit dieser ernsthaften Thematik auseinandersetzten und zu einem heiter sanften Spiel zusammenfügten. Eine besondere Leistung auch für die Kinder, die der deutschen Sprache noch nicht mächtig sind, aber im spielerischen Zusammenhang Sätze formulieren und in das Geschehen einbringen konnten. Gekleidet in putzige Tierkostüme, und fantasievoll geschminkt (Patricia Nikas) ging es in die Handlung.

Die Kinder, die Tiernamen als Schimpfwörter verwendet haben, wurden nach einem Ratschluss der Tiere von der Eule mit einem Zauber zur Stummheit verdonnert mit dem Ergebnis, dass die Tiere nun traurig sind, weil nichts mehr los ist. Die Kinder seien doch eigentlich ganz nett, sie hätten ja doch ein bisschen Gefühl für Tiere, meinten einige und bei der leicht existenzphilosophisch begründeten Feststellung „Tiere lachen nicht“, kamen sie auf die Idee, den Kindern die Chance zu geben, die Sprache wieder zu erlangen, wenn sie mit heiteren Aktionen die Tiere zum Lachen brächten. Und nun setzte Zirkusmusik ein.

Die Kinder gaben sich erdenkliche Mühe, mit unterschiedlichen Darbietungen die Tiere zum Lachen zu bringen. Schräge Turnübungen, Jonglieren, Seilziehen oder ein kantiger Robotertanz scheinen die Tiere versöhnlich gestimmt zu haben. Alles endet gut, die Kinder sind froh, ihre Sprache wiedergefunden zu haben und mit einem gemeinsamen Lied wurde der Friedensvertrag zwischen beiden Parteien gefeiert.

Riesigen Applaus gab es für die Akteure, für alle Mitwirkenden, gute Hundert an der Zahl. Auch die vielen Helfer aus Elternseite erhielten dankbaren Beifall, bevor das Schlusslied zur Begeisterung der Zuschauer noch einmal erklang.