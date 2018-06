Ernst und Heinrich sind wieder in Leutkirch

Mit ihrem neuen Programm „Donderblitz und Haidanai“ kommen die Kabarettisten Ernst und Heinrich am Samstag, 21. Februar, auf Einladung von Larifari nach Leutkirch. Im Best-Of-Programm präsentieren die beiden „ein halbes Drittel-Jahrhundert gehobener Schwachsinn mit Tiefgang“, wie sie selbst sagen.

Alles begann 1998 im Zimmertheater Tübingen mit dem Programm „Mutprobe“. Und eine Mutprobe war es dann auch, denn mancher Veranstalter zweifelte an dem Erfolg eines schwäbischen Programms. Den beiden Herren war dies jedoch egal, ihr Ziel war Spaß und der Zugewinn einiger „Ernst-und Heinrichianer“. Einige Jährchen Überzeugungsarbeit und Ausdauer später beweisen der Sebastian-Blau-Preis für schwäbische Mundart und der baden-württembergische Kleinkunstpreis den Erfolg der beiden Herren.

Inzwischen ist der Fundus an eigenen Liedern und Szenen angewachsen, sodass sie so richtig aus dem Vollen schöpfen können. Fans kommen auf ihre Kosten, und neuen Gästen bietet sich die Gelegenheit, einen Querschnitt des bisherigen Schaffens zu erleben. Aber auch neue Inhalte haben sich in das Programm geschmuggelt. Eins ist sicher: Die Lust am Musizieren mit teilweise ungewöhnlichen Saiteninstrumenten ist Ernst und Heinrich geblieben. Dubiose Service- und Dienstleistungsversprechen, übertriebene Freude an Marken-Discountern, zweifelhafte Freizeitvergnügungen, preiswerte Reisen für anspruchsvolle Dilettanten, aber auch übermäßige Qualitätsansprüche oder unrealistische Fastfood-Träume sind Themen, die von den beiden durch den Kakao gezogen werden.

„Donderblitz und Haidanai“,

Samstag, 21. Februar, Bocksaal Leutkirch. Einlass 19 Uhr, Beginn 20 Uhr. Karten im Vorverkauf gibt es bei Schnick-Schnack, in der Stadtbuchhandlung und bei der Touristinfo in Leutkirch. VVK

16 Euro, Abendkasse 18 Euro, Larifari-Mitglieder zwölf Euro. Tischplatz- und Kartenreservierung online über Larifari-ev@web.de