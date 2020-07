Ernst Hutter macht „Musik im Hinterhof“

Die Volkshochschule Leutkirch (VHS) macht unter den Bedingungen der neuen Normalität „Musik im Hinterhof“. Am Freitag, 24. Juli, spielt der Jazz- und Volksmusik-Posaunist Ernst Hutter laut Pressemitteilung gemeinsam mit seinen Söhnen Stephan am Schlagzeug und Martin an der Trompete und am Flügelhorn, sowie dem Kißlegger Pianisten Lothar Kraft und dem Bassisten Veit Hübner im Hinterhof des Gotischen Hauses.

Zwei Konzerte

Es wird zwei identische Konzert-Auftritte à 75 Minuten von „Hutter Family & Friends“ für jeweils 60 Gäste geben, die mit reichlich Abstand im Hinterhof Platz nehmen können. Beginn ist um 18 und um 20.30 Uhr. Sollte es regnen, werden die Konzerte auf Samstag, 25. Juli, verschoben. Getränke gibt es am Selbstbedienungsstand im Museumshof. Die Eintrittskarten kosten 18 Euro.

Der Zugang der Konzertgäste wird über das Museum im Bock erfolgen, hinaus sollen die Konzertbesucher dann über das Gotische Haus gehen. Da die veranstaltende vhs Leutkirch genau dokumentieren muss, wer bei diesen Konzerten dabei ist und bei der Veranstaltung selbst Abstand halten will, wird es Karten nur im Vorverkauf geben.

Kartenvorverkauf

Diese sind erhältlich bei der Touristinfo Leutkirch im Gotischen Haus in der Marktstraße 32 oder online über www.reservix.de. Ticketkäufer sind verpflichtet, ihre Adresse und Telefonnummer anzugeben, damit im Falle einer Covid-Infektion die Kontaktnachverfolgung funktioniert. Am Konzertabend selbst bittet die vhs ihre Gäste, eine Mund-Nasen-Abdeckung zu tragen, bis sie ihre Plätze gefunden haben.

Das seien Umstände, die in der „neuen Normalität“ unvermeidlich sind – aber wer sie in Kauf nimmt, werde mit Hinterhof-Jazz vom Allerfeinsten belohnt, so die vhs: Denn diese Band-Konstellation gebe es nur in diesem einen Konzert. Als langjähriger Posaunist der SWR Big Band, sowie als Chef der Egerländer Musikanten zähle Ernst Hutter zu den führenden Musikern in Deutschland, heißt es in der Veranstaltungsankündigung.