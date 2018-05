Erneut Opferkasse aufgebrochen

Vermutlich tagsüber hat ein unbekannter Täter am Montag oder Dienstag eine Opferkasse in der Kirche St. Mararita in Willerazhofen aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld entwendet. Wie die Polizei vermutet, hat der gleiche Täter auch zwischen Montag und Mittwoch einen in der St.-Nikolaus-Kirche in der Straße „Am Dorfplatz“ einen Opferstock geöffnet und daraus einen geringen Münzgeldbetrag gestohlen. Die Polizei geht davon aus, dass die Diebstähle im Zusammenhang mit einem Opferstockaufbruch in Gebrazhofen stehen, über den die SZ bereits berichtete. Personen, denen in den vergangenen Tagen Verdächtiges in oder bei den Kirchen aufgefallen ist, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Leutkirch, Telefon 07561 / 84880, zu wenden.