Erneut in Gaststätte eingebrochen

Ein Einbrecher hat sich in der Nacht von Montag auf Dienstag zwischen 4 und 5.30 Uhr nach gewaltsamem Aufbrechen einer Tür Zugang zu einer Gaststätte in der Kemptener Straße in Leutkirch verschafft.

Gestohlen wurde laut Polizei nichts. In dieselbe Gaststätte war auch in der Nacht zum Samstag eingebrochen worden. Die Polizei schließt einen Tatzusammenhang der beiden Einbrüche nicht aus. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07561/84880 beim Polizeirevier Leutkirch zu melden.