Erinnerungen an die Kinderlandverschickung

Der Urlauer Joachim Schwarz hat ein Buch mit dem Titel „Heimkommen – Lebensberichte über die Zeit der Kinderlandverschickung im Allgäu der 1940er Jahre“ veröffentlicht. Darin werden Erinnerungen von sechs Personen beschrieben, die als Kinder die Landverschickung im Allgäu in den 1940er Jahren erlebten. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Der Autor beschreibt in seinem Werk Charaktere, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Es handelt sich um drei Männer und drei Frauen, die zwischen 1932 und 1938 geboren wurden und über ihre Erlebnisse und die Zeit der Verschickung ins Allgäu berichten. Drei kommen aus dem Ruhrpott, eine aus Berlin, eine heutige Leutkircherin wuchs in Stuttgart auf und alle entkamen durch die Verschickung auf das Land dem Bombenhagel auf die Industriemetropolen und Großstädte.

Der Jüngste schildert als Einheimischer die Kriegs- und frühe Nachkriegszeit. Obwohl die ersten fünf geographisch nicht weit entfernt voneinander untergebracht waren, lernten sie sich untereinander nie kennen. Ihre Lebenswege unterscheiden sich im weiteren Verlauf ihres langen Lebens sehr stark. Es sind Lebensläufe, deren Gemeinsamkeit jedoch darin besteht, dass sie alle die voralpine Landschaft und die in ihr verwurzelten Menschen zu schätzen gelernt haben und gerne an diese Zeit zurückdenken, heißt es in der Mitteilung.

Um die Veröffentlichung eindrücklicher und im zeitlichen Kontext verständlicher zu machen, wurden Bilder beigefügt und Recherchen getätigt. Vielfach sind es Zeitdokumente aus einer untergegangen bäuerlichen Lebenswelt und der Zeit des „Dritten Reichs“. Durch die Sprengung des Munitionsdepots bei Urlau hätte das scheinbar sichere Allgäu auch für die Kinder zur Todesfalle werden können. Auf unterschiedliche Art und Weise sei dieser Landstrich den Kindern Heimat geworden. Eine blieb da und wurde Wirtin, eine andere kehrte in die Heimat ihrer Vorfahren zurück. Alle, auch die weit entfernt wohnenden kommen, so lange es ihre Gesundheit erlaubt, gerne ins Allgäu zurück. „Es ist ein Heimkommen.“

Joachim Schwarz, geboren 1958, ist Lehrer für Biologie und Landwirtschaft, Alltagsradler und Historienjäger, Vater von vier erwachsenen Söhnen und mehrfacher Großvater. Wie aus der Pressemitteilung hervorgeht, haben Lebenserinnerungen Schwarz schon immer fasziniert. In den 1980er Jahren schrieb er erstmals die Erinnerungen und Sichtweisen des alten Bauern des Wegmacherhofs (Jahrgang 1905) in Kastelruth nieder. 2014 wurde aus dieser Leidenschaft heraus erstmals ein veröffentlichtes Buch. Unter dem Titel Hänet und Dänet beschrieb Schwarz die extremen Lebenswelten zweier im Allgäu geborener, aufgewachsener und schollenverhaftender Bauern des Jahrgangs 1928.