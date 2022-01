Erheblicher Sachschaden nach wuchtiger Kollision

Sachschaden von insgesamt etwa 17 000 Euro entstand laut Polizeibericht am Donnerstagnachmittag gegen 14.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 7915. Eine 21-jährige Hyundai-Lenkerin befuhr die Strecke in Richtung Adrazhofen und kam in einer Linkskurve zu weit auf die Gegenfahrbahn. Hier übersah sie – eigenen Angaben zufolge aufgrund der tiefstehenden Sonne – einen entgegenkommenden Opel, sodass es zur wuchtigen Kollision im Bereich der vorderen Kotflügel kam.

Hierdurch wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die Unfallbeteiligten blieben nach aktuellem Stand unverletzt.