Erhablicher Sachschaden bei Unfall auf A 96 bei Leutkirch

Erheblicher Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Freitag gegen 12 Uhr auf der A 96 bei Leutkirch in Fahrtrichtung Memmingen ereignet hat, berichtet die Polizei. Ein 42 Jahre alter Seat-Lenker war demnach einem vorausfahrenden Sattelzug auf der rechten Fahrspur heftig aufgefahren. Durch die Kollision wurde der Pkw teils unter den Auflieger des Lastwagens geschoben und musste mithilfe eines Abschleppunternehmens herausgezogen werden.

Der Fahrer des Seat sowie der 38-jährige Sattelzuglenker blieben glücklicherweise unverletzt. An dem Pkw entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10 000 Euro. Der Schaden am Lkw-Gespann beläuft sich auf etwa genauso viel. Derzeit steht im Raum, dass der 42-Jährige aus gesundheitlichen Gründen aufgefahren ist und zuvor schon Fahrauffälligkeiten gezeigt hat. Personen, denen der Lenker des Seat Leon vor dem Unfall aufgefallen war, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Kißlegg, Telefon 07563 / 90990 zu melden.