Erfolgreiches SSV-Cup-Finale für Leutkircher Langläufer

Am Kniebis im Schwarzwald ist das Finale zum SSV-Cup des Schwäbischen Skiverbandes ausgetragen worden. Es war das letzte Rennen einer sechsteiligen Serie, bestehend aus Skirollerrennen im Sommer und Schneerennen im Winter. Für die Langläufer der TSG-Skiläuferzunft Leutkirch galt es, sowohl in der Einzel- als auch in der Vereinswertung gute Platzierungen zu erzielen, um in der Cupwertung vorne mitzumischen.

Bei den spannenden Massenstartrennen in klassischer Technik lief Rosa-Lina Schneider in der U14 ein ausgezeichnetes Rennen und sammelte mit Platz eins wertvolle 30 Punkte. Auch in der U14 der Jungs sorgte der Dreifach-Erfolg von Jonas Reich, Julian Günthner und Gregor Heinz für eine optimale Punkteausbeute. Oliver Heinz (U16) und Moritz Moosmayer (U20) liefen auf Platz drei zu Punkten. Mit dem Sieg in der Damenklasse lieferte Annette Ammann gewohnt zuverlässig. Als sich Philipp Moosmayer mit Tagesbestzeit den Sieg in der U18 sicherte, warteten die Sportler mit Spannung auf die Gesamtwertung. Nach sechs Rennen und über 1000 zu vergebenden Punkten fehlte den Leutkirchern nur ein einziger Punkt auf Platz zwei.

In der Gesamtwertung der Einzelstarter belegten Rosa-Lina Schneider (U14) Platz drei, Julian Günthner (U14) Platz eins, Gregor Heinz (U14) Platz drei, Jonas Reich (U14) Platz vier, Michl Mendler (U14) Platz fünf, Emilie Gozebnina (U18) Platz zwölf, Oliver Heinz (U16) Platz zwei, Philipp Moosmayer (U18) Platz sechs, Moritz Moosmayer (U20) Platz drei, Annette Ammann (Damen) Platz vier, Vera Gruber (Damen) Platz acht.

Gespannt schauen die Trainer Roland und Annette Ammann auf das kommende Wochenende. Die Sportler der U14/15 starten beim Deutschland Schülercup in Seefeld und messen sich dort mit der nationalen Konkurrenz. Philipp Moosmayer startet in Sappada, Italien bei den OPA Games für den Deutschen Skiverband und darf sich erstmals mit der internationalen Konkurrenz messen.