Erfolgreiches Jahr der Trachtenkapelle

Zur jährlichen Generalversammlung hat der Vorsitzende der Trachtenkapelle Friesenhofen Roman Dieing ins Probelokal in Friesenhofen eingeladen. Die Tagesordnung sah dabei laut Mitteilung der Trachtenkapelle unter anderem auch die turnusgemäßen Neuwahlen der Vorstandschaft vor. Nach dem Bericht des Kassiers trug die Schriftführerin Selina Müller die Aktivitäten 2018 vor. Mit 39 Auftritten war die Trachtenkapelle wieder sehr viel unterwegs, mit zwei Konzerten und einigen Stimmungsauftritten wurde auch das ganze Jahr eine rege Probenarbeit von den Aktiven erbracht. Neben den beiden Konzerten, einmal mit der MK Urlau und dem Kirchenkonzert in der Pfarrkirche Friesenhofen, war aus Sicht der Musiker/Innen, ein Höhepunkt der Jahrgangsbieranstich im Kurpark Isny vor sehr großer und begeisterter Kulisse.

Weiter erfreulich ist laut Mitteilung die Entwicklung bei der Nachwuchsförderung, so befinden sich zurzeit 26 Kinder/Jugendliche in Ausbildung, wovon zehn schon in die Kapelle integriert sind. Erfolgreiche Abschlüsse von D1, D2 und D3 Kursen zeugen von der Qualität der Jugendausbildung, Roman Dieing dankte an dieser Stelle auch der Jugendleiterin Nadine Müller für ihr Engagement. Dabei kommt der Spaß auch nicht zu kurz, Ausflüge und andere Aktivitäten motivieren die Nachwuchsmusiker zusätzlich.

Beim Ausblick für 2019 stehen auch schon wieder einige Auftritte fest, neben diversen Auftritten und die Teilnahme beim Stimmungswettbewerb in Christazhofen, ist die bereits zweite Mitwirkung am Musikfest in Tramin/Südtirol aus Sicht der Aktiven ein Höhepunkt der Saison.

Bei den durchgeführten Neuwahlen wurden sowohl Roman Dieing als Vorsitzender und Anna König als seine Stellvertreterin bestätigt, genauso wie Kassiererin Claudia Horoba. Als Schriftführerin wurde Corinna König neu ins Amt gewählt. Als Beisitzer wurde Alois Futscher bestätigt, neu dazu kamen Johannes Miller und Lukas Müller.

Roman Dieing dankte allen Aktiven für Ihren Einsatz bei den Auftritten oder anderen Veranstaltungen, die ganze Kapelle freut sich auf ein musikalisches und in allen Belangen erfolgreiches Jahr 2019.