Erfolgreiches Ersatz-Musikfeschdle in Reichenhofen

Am zweiten Aprilwochenende veranstaltete die Musikkapelle Reichenhofen ihr Ersatz-Musikfeschdle und damit seit langem endlich wieder eine Veranstaltung mit Blasmusik für alle Blasmusikfreunde.

Bereits am Samstag waren die Musikanten schwer beschäftigt, da der Wurstsalat-Lieferservice sehr großen Anklang fand. So wurden fast 100 Kilogramm Wurst zu einem leckeren Wurstsalat verarbeitet. Jeder Musikant hatte seine Aufgabe und so wurde wie schon im letzten Jahr geplant, organisiert und schließlich in mehreren Teams ausgeliefert. Anschließend wurde der Pfarrstadel noch dekoriert und alles für den Frühschoppen am nächsten Vormittag hergerichtet.

Am Sonntagvormittag sah man die Freude der Musikanten endlich wieder einen Frühschoppen spielen zu dürfen in den strahlenden Gesichtern. Und auch das Publikum war sichtlich begeistert, dass endlich wieder ein Feschdle für die Gemeinde veranstaltet wurde. So füllte sich der Saal sehr schnell und der ein oder andere Gast musste sich bei einem ersten Frühschoppen-Bier im Stehen noch etwas gedulden, bis er einen Platz zum Mittagessen ergatterte.

Auch die Jungmusikanten der Musikkapelle Reichenhofen zeigten unter Leitung der Jugendleiterin Ramona Schöllhorn ihr Können und unterhielten das Publikum mit einigen Stücken. Vorstand Michael Schöllhorn gratulierte bei dieser Gelegenheit den erfolgreichen Absolventen und Absolventinnen des D1-Kurses und ermunterte alle Interessierten, sich zum Erlernen eines Instrumentes jederzeit bei der MK Reichenhofen zu melden und einfach mal auszuprobieren, worauf sie Lust haben.

Nach diesem eindrucksvollen Auftritt der Jungmusikanten nahm die Musikkapelle Reichenhofen selbst wieder auf der Bühne Platz und unterhielt das Publikum unter Leitung von Florian Weder noch weiter mit traditioneller Blasmusik und bedankt sich ganz herzlich für diese großartige Unterstützung an diesem Wochenende.