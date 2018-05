Erfolgreicher Klettercup der Don Bosco-Schule

Schaden in Höhe von mindestens 40 000 Euro ist in der Nacht auf Donnerstag bei einem Brand eines leerstehenden, denkmalgeschützten Hauses in der Hauptstraße entstanden. Das Feuer brach gegen 0.30 Uhr aus bislang unbekannter Ursache im Untergeschoss aus und griff auf das gesamte unbewohnte Gebäude über.

Die Feuerwehr Hettingen, die mit über 50 Mann im Einsatz war, konnte ein Übergreifen des Feuers auf umliegende Gebäude verhindern. Personen kamen nicht zu Schaden.