Erfolgreiche Taekwondo-Prüfung in Gebrazhofen

35 Sportler der Taekwondo-Abteilung des SV Gebrazhofen haben sich kürzlich der Prüfung zur nächsthöheren Graduierung gestellt.

Abgeprüft wurden die Teilnehmer von Thomas Steible (Dritter Dan, lizensierter Prüfer der Deutschen Taekwondo Union) in den Bereichen Grundtechnik, Poomsae (Formenlauf), Ilbo Taeryon (Einschrittkampf), Hosinsul (Selbstverteidigung), Kyorugi (Wettkampf) und Bruchtest. Besonders gute und hervorstechende Leistungen wurden mit dem Titel des Prüfungsbesten prämiert. In der Kategorie Kinder war dies Laura Meinzer, in der Kategorie Jugend Kira Jehle, in der Kategorie Erwachsene Tom Springer.

Zum Weißgelbgurt bestanden haben: Melissa Piachatzek, Sina–Marie Motz, Lennart Kraft, Alexander Reutlinger, Timo Ruf, Hannes Hoffmann. Zum Gelbgurt bestanden haben: Leon Eder, Christian Locher, Florian Steidinger, Daniela Sibla, Diana Kössl, Sandra Kiefer, Turan Karaismailoglu, Carlo Sibla, Jon Fischer. Zum Gelbgrüngurt bestanden haben: Julia Häberle, Niklas Hauber, Kevin Stoltz, Leonie Kerler, Elias Jautz–Marga, Luka Jautz–Marga, Kira Jehle, Maya Pillai. Zum Grüngurt bestanden haben: Canan Temizyürek, Sigrun Oehme, Sophia Kiefer, Ella Schöllhorn, Sara Schöllhorn. Zum Grünblaugurt bestanden haben: Paul Bernhard, Isabo Reisacher. Zum Blaugurt bestanden haben: Laura Meinzer, Silas Steidinger. Zum Blaurotgurt bestanden haben: Tom Springer, Movsar Sulimanov, Fabian Rein.