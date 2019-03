Erfolgreiche Landesdanprüfung

Die Taekwondo Partnervereine Wuchzenhofen, Gebrazhofen und Kimratshofen richteten am Sonntag, 17. März in der Sporthalle Wuchzenhofen die erste Dan-Prüfung 2019 des Landesverbandes Baden-Württemberg aus. Angereist waren am Sonntag dann insgesamt 27 Sportler aus ganz Baden-Württemberg, allein 18 davon kamen aus den Partnervereinen Wuchzenhofen, Gebrazhofen und Kimratshofen. Die Prüfungskommission, laut Mitteilung bestehend aus Landespräsident Wolfgang Brückel (9. Dan/Karlsruhe), Landeskampfrichter-Obmann Rudolf Krupka (6. Dan/Kirchheim) und dem ehemaligen Landestrainer Cataldo Creti (8. Dan/Tübingen), fand schon zu Beginn der Veranstaltung lobende Worte für den auszurichtenden Taekwondo-Verein Wuchzenhofen.Bei der Prüfung mussten die Teilnehmer in fünf Disziplinen ihr Können unter Beweis stellen. Die erste Disziplin war der Formenlauf Poomse. Bei jeder Form sind die Techniken exakt festgelegt. Hier ist das Ausbildungsziel Präzision zu erkennen und umzusetzen. Bewertet wurden Gesamteindruck, Rhythmus, Dynamik, Exaktheit der Bewegung, Konzentration und richtiges Diagramm der Form.

Dann ging es weiter mit dem Einschrittkampf ( Ilbo-Taereon), einer Vorübung zum Freikampf. Er dient der Körperbeherrschung und vor allem der Abstandskontrolle zum Sparringspartner. Hier wird auf einen vorgegebenen Angriff mit Faust oder Fuß mit einer Abwehrtechnik reagiert und anschließend eine oder mehrere Gegentechniken ausgeführt. Alle Angriffe müssen sowohl links als auch rechts ausgeführt werden. Hier konnten alle ihr, laut Mitteilung, überragendes Können mit erstklassig ausgeführten Sprungtechniken unter Beweis stellen. Im Rahmen der Selbstverteidigung wurde die perfekte Abwehr von Faustschlägen, Fußtritten, Messer und Stockangriffen mittels Hand-; Fuß- und Hebeltechniken verlangt. Wichtig ist hierbei auch die Berücksichtigung des Notwehrparagraphen. Da die Angriffe unter Druck ausgeführt werden, stellt dies eine weitere Schwierigkeit für den Verteidiger dar. Auch hier ist eine fehlerfreie Ausführung notwendig.

Vollkontakt und Bruchtest zum Abschluss

Anschließend ging es mit dem olympischen Wettkampf im Vollkontakt, bei dem zielgenaues Treffen, Schlagkraft, allgemeines Wettkampfverhalten und die Umsetzung taktischer Aufgabenstellungen bewertet werden, weiter. Auch hier konnten die Prüflinge erwartungsgemäß mit Höchstnoten überzeugen.

Zum Schluss musste von jedem Prüfling eine Dreier- beziehungsweise Fünfer-Bruchtestkombination, bestehend aus Hand- und Fußtechniken, gezeigt werden. Auch hier zahlte sich die wochenlange, professionelle Vorbereitung aus. Die Bretter konnten mit eindrucksvollen Taekwondo-Techniken zerschlagen werden. Alle Teilnehmer haben den ersten, beziehungsweise zweiten und dritten Meistergrad erworben.

In der Taekwondo Abteilung des TSV Wuchzenhofen trainieren 50 Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Trainingszeiten sind montags von 18 bis 19.30 Uhr und donnerstags von 18.30 bis 20 Uhr.

Der nächste Einsteigerkurs beginnt im April. Informationen und Kontakt bei Ludwig Lingenheil unter Telefon 07561 / 8493633 sowie auf www.tkd-wuchzenhofen.de oder www.tsv-wuchzenhofen.de