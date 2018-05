Erfolgreiche F3-Partynacht

An die junge Generation hat die Narrenzunft Nibelgau auch in diesem Jahr gedacht: Denn in der Festhalle stieg wieder die „Freaky-, Funky-, Fasnet-“, oder kurz „F3-Partynacht“, die sie für die Jugend veranstaltet.

Unter dem Motto „Fantasy-Schau im Nibelgau“ konnten die teilweise recht einfallsreich verkleideten Gäste ausgelassen feiern. Anlass dazu bot ihnen die äußerst fetzige Musik von DJ Volker und nicht zuletzt auch die Guggenmusik der Lumpenkapelle „Pressluft Niederwangen“. Gemeinsam versetzten sie das Publikum in Feierlaune und brachten den Saal im wahrsten Sinne des Wortes zum Beben.

Neben dem Verlauf des Abends ist auch sein Sinn erwähnenswert. Alexander Nink, Pressesprecher der Narrenzunft Nibelgau sagte dazu: „Mit der F3-Partynacht soll die Fasnet in Leutkirch aufrechterhalten werden. Außerdem ist diese Veranstaltung ein Ausgleichsball zum Lumpenball, der nicht mehr so gewirkt hat.“

Dass die F3-Partynacht im Gegensatz dazu bei der jungen Generation gut ankommt, unterstrich unter anderem Sarah Hilsenbeck: „Ich finde es gut, dass ein solches Event angeboten wird, da ich Fasching mag und es jungen Menschen zudem erlaubt, sich außerhalb des Privaten zu treffen.“ Genau deshalb meinte Nink, dass die F3-Partynacht ein gesetzter Termin sei und es sie somit nächstes Jahr wieder geben werde.