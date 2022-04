Erfolgreich trotz Coronajahre

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Herlazhofer Triathleten trafen sich in einer sehr gut besuchten Mitgliederversammlung, um die Berichte aus der Vorstandschaft zu hören und um einen neuen Vorstand zu wählen. Abteilungsleiter Werner Utz berichtete in seinem Rückblick über einzelne Schwerpunkte der letzten Jahre und wies darauf hin, dass es gerade in den letzten drei Jahren besonders anspruchsvoll war, die Triathlon-Abteilung finanziell und personell am Laufen zu halten. Die engagierte Arbeit vieler Ehrenamtlichen führte sogar zu einem erstaunlichen Mitgliederzuwachs.

Sportwart Werner Vollmer, Kassenchef Franz Dorn und den sportlichen Leiter Maurus untermauerten diese Aussagen durch ihre Berichte. Im sportlichen Rückblick hat der SV Herlazhofen in 2021 den Baden-Württembergischen Meister Günther Längst und den Schwäbischen Meister auf Platz 3, Werner Vollmer, vorzuweisen und stellen wieder zwei Athleten bei der Sportlerehrung der Stadt Leutkirch.

Die stellvertretende Abteilungsleiterin, Andrea Maurus setzte in ihrem Bericht den Schwerpunkt auf die Regelungen und die Statistik in und um das Training im neuen Hallenbad in Bad Wurzach. Seit dem Herbst 2021 hat die Triathlon-Abteilung mit der Stadt Bad Wurzach eine Vertragsvereinbarung zur Nutzung des Hallenbades. Trotz Corona-Auflagen wurde dieses Angebot sehr reichlich genutzt. Alleine seit der Eröffnung des Hallenbades wurden bis Ende März 876 Trainingsbesuche im Hallenbad verbucht.

Die Neuwahlen konnten zügig mit einzelnen Veränderungen durchgeführt werden. Werner Utz steht auch nach 13 Jahren weiterhin an der Spitze der Abteilung und wird unterstützt durch seine engagierte Stellvertreterin Andrea Maurus. Sportwart Werner Vollmer und Kassenchef Franz Dorn werden für weitere zwei Jahre ihre Aufgaben abdecken. Schriftführer Karl Roth, der immer und jederzeit für Aufgaben zu haben ist, wurde in seinem Amt als Schriftführer bestätigt. Simone Walter wurde die neue Pressereferentin und ebenfalls neu wurden die Beisitzer Julia Lang und Manne Heinz in das Gremium gewählt. Raimund Maurus wurde als sportlicher Leiter bestätigt und als Kassenprüfer wurde Gerhard Butscher und Michael Bartl gewählt. Willy Notz, der das Amt des Beisitzers im Gesamtverein inne hat, gab dieses Amt ab und Utz bedankte sich bei ihm für seine jahrzehntelange Arbeit.