Erfolgloser Dieb zertrümmert Autoscheibe

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Dienstag im Strampfelbergweg in Leutkirch eine Autoscheibe zertrümmert. Das Auto stand laut Polizeibericht zwischen 18.15 Uhr und 7.30 Uhr an der Ecke zur Landhausstraße im Freien. Der Täter durchsuchte den Wagen, fand aber nichts Wertvolles, weshalb er ohne Beute wieder ging. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch unter der Telefonnummer 07561/84880 zu melden.