Er entdeckt das Komische in den Katastrophen

Er ist der (gar nicht mehr so) heimliche Star auf Deutschlands Kleinkunstbühnen: HG. Butzko, der „Hirnschrittmacher“ des deutschen Kabaretts. Am Freitag, 13. Dezember ist er um 19.30 Uhr im Leutkircher Bocksaal in der VHS-Reihe „Leutkircher Kleinkunst“ zu Gast, teilt die VHS Leutkirch mit.

„Wenn der Gelsenkirchener auf der Bühne steht, zu allem und jedem seine ganz spezielle Meinung äußert, und dabei die großen Zusammenhänge so beleuchtet, als würden sie „umme Ecke“ stattfinden, dann spricht er seinem Publikum aus dem Herzen“, heißt es in der Pressemitteilung.

HG. Butzko verbinde das Politische und das Private, den Alltag und den Bundestag, die große Welt und den kleinen Geist und habe dabei einen ganz eigenen Stil entwickelt, den die Presse treffend als „Kumpelkabarett“ oder „Thekengespräch mit Publikum“ bezeichnete. HG. Butzkos Fan-Gemeinde wachse von Auftritt zu Auftritt, weil ein Abend mit dem Kleinkunstpreisträger immer auch ein Fest der Menschlichkeit in manchmal unmenschlichen Zeiten sei. HG. Butzko verbinde Unterhaltung mit Tiefgang, er entdecke das Komische in den vermeintlichen Katastrophen des Lebens.

Und wo andere elegant abbiegen, da brettere er voll durch – und treffe. Den Kern der Sache, und das Zwerchfell des Publikums. Sein Programm „echt jetzt“ biete getreu dem Motto „logisch statt ideologisch“ eine brüllend komische und bisweilen besinnliche Mischung aus schonungsloser Zeitanalyse, Infotainment, schnoddrigen Gags, Frontalunterricht und pointierter Nachdenklichkeit.