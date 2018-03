Eröffnung im Café Alcazar übertrifft Erwartungen

Das Café Alcazar – auch „Rasta“ genannt – hat wieder geöffnet: Zwei Eröffnungspartys am vergangenen Wochenende haben die Ära von Frieder Blattner als neuen Betreiber der Diskothek am Ellerazhofer Weiher eingeläutet. In den vergangenen sechs Wochen standen Umbauarbeiten des Gebäudes auf dem Programm, die umfangreicher ausfielen als ursprünglich geplant.

„Es war der Wahnsinn, ein voller Erfolg. Und die Stimmung war genial“, sagt Frieder Blattner über die Feierlichkeiten zur Neueröffnung des Cafè Alcazar, die am Freitag und Samstag über die Bühne gingen. Beide Veranstaltungen seien restlos ausverkauft gewesen und hätten die Erwartungen der Organisatoren noch übertroffen. Viel positives Feedback habe es für den Umbau des Gebäudes gegeben. Mit der Unterstützung von rund 30 ehrenamtlichen Helfern wurden unter anderem die Tanzflächen und Theken komplett umgestaltet, die Toiletten neu gebaut sowie Beleuchtung und Musikanlage erneuert. „Wir haben auch die Elektrik neu machen lassen“, ergänzt Blattner im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“.

Flair eines Berliner Clubs

Zunächst wollte der 28-Jährige, der von einem breiten Freundeskreis unterstützt wird, lediglich kleine Verschönerungen und Reparaturen am Gebäude vornehmen. „Aber egal wo wir angepackt haben, es kamen immer neue Baustellen hinzu“, sagt Blattner, der auch als DJ tätig ist, rückblickend. Deshalb habe er sich an vielen Stellen für Renovierungsarbeiten entschieden. „Ich bin begeistert, was meine Helfer geleistet haben“, so der aus Bad Waldsee stammende neue Betreiber. Sechs Wochen hat der Umbau gedauert. „Wir haben es geschafft, dass die Dorfdisco jetzt das Flair von einem Berliner Club hat“, ist sich Blattner sicher.

Die Freude darüber, dass nun der reguläre Betrieb am Ellerazhofer Weiher startet, ist beim 28-Jährigen groß. Und nicht nur bei ihm: Die Reaktionen von vielen jungen Menschen auf die Nachricht, dass der Betrieb weitergeht, seien „genial“ gewesen, erklärte Blattner bereits vor einigen Wochen. Diese Begeisterung sei auch bei der Neueröffnung zu spüren gewesen. An jedem Freitagabend wollen die Organisatoren die Pforten des Café Alcazar für Feierlustige öffnen. Hinzu kommen einige Samstage und Feiertage.