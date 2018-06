Enttäuscht und gefasst

„Wir alle haben verloren“, so sagt es Fußball-Bundestrainer Joachim Löw, und Unentwegte verfolgen am Mittwoch um 18.30 Uhr auf dem Leutkircher Marktplatz noch immer das Public Viewing, das schon in den knapp zwei Stunden zuvor nicht wirklich unterhaltsam gewesen war. Aber das lag an der Leistung der deutschen Mannschaft, die nach dem 0:2 gegen Südkorea vorzeitig abreisen muss. Die Fans hätten gerne auch in den nächsten Runden mitgelitten bei den Mühen, den WM-Triumph von 2014 zu wiederholen.

Pustekuchen. Keine Siegeskorsos. Keine deutschen, keine südkoreanischen Jubelstürme vor Ort, denn deren Turnier ist ebenfalls beendet.

Doch vor dem Anpfiff um 16 Uhr herrscht auch in der Leutkircher Innenstadt noch trotzige Zuversicht. Bereits vor 15 Uhr sitzen, in deutsche Nationaltrikots gewandet, jugendliche Anhängerinnen in Reihe eins der Arena auf dem Marktplatz, während Gastronom Raphael Notz dafür sorgt, dass die letzten Bankreihen auch ordentlich aufgestellt sind. Beim Gang durch die für einen Mittwoch nicht ungewöhnlich leere Innenstadt fällt an einem Bettenhaus die Werbetafel „Schlaf dich fit“ auf, gleichzeitig wird ein schwarz-rot-goldenes Transparent ausgehängt.

Durchaus gebannt, die Reihen haben sich gefüllt, erläutern die Kommentatoren via Großbildschirm noch vor dem Anpfiff neue Einschätzungen zum „Bundesfreistoßtorschützen Toni Kroos“, ehe die Malaise beginnt. Bemühte Deutsche, gut organisierte Südkoreaner, aber aus Sicht der geduldigen deutschen Fans wollen keine zwingenden Spielzüge gelingen. Der Frust hält an. Am Ende, durch zwei Treffer in der Nachspielzeit, heißt es 0:2. Weil Schweden zeitgleich gegen Mexiko 3:0 gewonnen hat, gehört auch Fußballweltmeister Deutschland zu den Gescheiterten dieses Turniers.

Nach Spielende leeren sich die Reihen schnell, die sichtlich enttäuschten Anhänger tragen die Schmach aber mit Fassung. Die kleine Cara, Margit und Petra sind einfach nur enttäuscht. Nun gönnen sie es den Eidgenossen, dass die „Nati“ weit im Turnier kommen möge.

Michael, aus dem Badener-Land zu Besuch in Leutkirch, kann kurz nach Abpfiff schon wieder lachen und möchte sein DFB-Trikot verkaufen. „25 Euro. Dann kannst du es haben“,so bietet er das Leibchen an. Zu den drei deutschen Partien in der Vorrunde hat er eine eindeutige Meinung: „Wir haben es einfach nicht verdient.“

Etwas gnädiger mit der Mannschaft äußert sich Martin. „Schade“, so lautet sein Fazit. „Wir hatten viele Chancen. Der Sieg war auf unserer Seite. Aber es sollte nicht sein.“ Das Public Viewing aber setzt sich noch am Abend fort.