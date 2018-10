Entgegenkommendes Auto gestreift

Rund 1500 Euro Schaden ist bei einem Unfall am Samstag gegen 23 Uhr auf der B 465 zwischen Leutkirch und Reichenhofen entstanden, berichtet die Polizei. Ein Unbekannter eines vermutlich silberfarbenen Opel Insignia fuhr in Richtung Leutkirch, kam auf die Gegenfahrbahn, streifte den VW-Passat eines 46-Jährigen und fuhr davon, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, bei der Polizei in Leutkirch unter Telefon 07561 / 84880 anzurufen.