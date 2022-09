Engerazhofen feiert Kapellenfest

Das alljährliche Kapellenfest in Engerazhofen findet am Sonntag, 25. September, statt. Der Festtag beginnt um 6 Uhr mit dem Weckruf durch die Musikkapelle Engerazhofen. Um 9.30 Uhr wird der Festprediger Domkapitular Thomas Weißhaar die Besucher in der Pfarrkirche in Engerazhofen begrüßen und anschließend die Prozession zum Kapellenberg begleiten. Um 10 Uhr beginnt der Festgottesdienst in der Mulde der La Salette Kapelle. Am Nachmittag, um 14 Uhr, wird es eine Muttergottesandacht in der Mulde geben, die ebenfalls von Domkapitular Thomas Weißhaar zelebriert wird.

Im „Haus der Mitte“ wird ein kleiner Mittagstisch, sowie Kaffee und Kuchen angeboten. Bei Regen finden die Feierlichkeiten in der Pfarrkirche statt. Eine Woche zuvor, Sonntag, 18. September, findet um 19 Uhr in der Pfarrkirche Engerazhofen ein Gottesdienst mit anschließender Lichterprozession zur La Salette Kapelle statt, teilen die verantwortlichen in einem Schreiben mit.