Endspurt für das Leutkircher Ferienprogramm

Der Theaterworkshop des Leutkircher Ferienprogramms ist in vollem Gange. Es ist der letzte Programmpunkt in den Sommerferien.

Eine klassische Theateraufführung, wie man es von andernorts kennt, wird es nicht geben, schreibt die Stadt Leutkirch in einer Pressemitteilung. Das klassische Drehbuch mit fertiger Handlung, Text und klarer Rollenverteilung ist nicht das, was den Kindern vermittelt werden soll. „Bei uns steht der Spaß im Vordergrund“, erklärt Christian Netti, Theaterpädagoge und Leiter des Kurses.

Sechzehn Teilnehmer im Alter von sechs bis zwölf Jahren machen beim Workshop mit. Selbstwahrnehmung und Einfühlungsvermögen in und für unterschiedliche Charaktere helfen den Nachwuchstalenten dabei, sich in unterschiedlichste Rollen einzufinden. Märchenfiguren und fiktive Persönlichkeiten dienen den Mädchen und Jungen als Handlungsgrundlage. Was zeichnet eine Hexe aus? Wie benimmt sich ein Held? Was könnten typische Verhaltensweisen eines Gauklers sein? Gemeinsam stellen die Kinder körperliche Ausdrucksweisen nach und entdecken je nach Eigenschaft und Sympathie die Rolle, in der sie sich wohlfühlen.

„Diese Übungen sind wichtige Bildungsinstrumente. Direktes Erleben, sich auseinandersetzen und Erfahrungen sammeln sowie das Darstellen lassen die Kinder für den Moment in andere Rollen schlüpfen. Sie sprudeln vor Kreativität und meine Aufgabe ist es, ihre Ideen einzufangen und daraus eine Show zu entwickeln“, sagt Netti.